PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.50 Beta Olarak Yayınlandı

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Sony, bugün itibarıyla konsol pazarına egemen olan PS4 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Son zamanlarda konsol üzerinde birtakım önemli değişiklikle yapılmıştı. PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.50 de bu çizgiyi devam ettiriyor! Peki yeni yazılım güncellemesi ile neler geliyor? İşte tüm detaylar!

2013 yılında satışa sunulmuş olan sekizinci nesil konsol, aradan geçen sekiz yıllık süreçte sayısız güncelleme almıştı. Bu güncellemeler ile birtakım teknik sorunlar giderilirken, aynı zamanda sayısız yeni özellik de hayata geçirilmişti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan 8.0 ile grup ve mesajlar ve ebeveyn kontrolleri üzerinde önemli değişiklikler ve kupa düzeylerinde yenilikler yapılmıştı. Ayrıca yeni profil resimleri ve dahası da oyuncuların beğenisine sunulmuştu. 8.03 güncellemesi ise oyun sohbet sesini kapatmak gibi bir başka önemli özelliği getirmişti.

PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.50 Yenilikleri Neler?

Bugün beta olarak yayınlanan 8.5 yazılım güncellemesi de birtakım önemli değişiklikleri ve yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunların arasında öne çıkanı ise PlayStation Toplulukları bölümünün kaldırılıyor olması var. Bildiğiniz gibi bu bölüm, benzer ilgi alanları ve tercihleri olan oyuncuları bir araya getirip oyun oynamalarını, sohbet etmelerini ve farklı aktivitelerde bulunmalarını sağlıyor. Yeni güncelleme ile artık bu kısım ne yazık ki kullanılamayacak.

PlayStation Toplulukları bölümünün kaldırılması dışında, tercih etmeniz durumunda dahil olduğunuz her bir grubun bildirimlerini açabilecek veya kapatabileceksiniz. Sony yeni güncelleme ile ayrıca oyun oturumu ekranına katılma isteği gönderebileceğiniz bir tuş da ekliyor. Bu tuş ile oturumu açmış olan kişi, bir bildirim ile haberdar edilecek. Eğer isteğiniz kabul edilirse, oturumdaki yerinizi alabileceksiniz.

8.50 ile gelen bir diğer yenilik ise kütüphanenizde gizli olan bir oyunu oynamaya başladığınızda, arkadaş listenizdekiler dahil diğer hiçbir oyuncunun görmesi mümkün olmayacak.

Sony Interactive Entertainment, önümüzdeki yıllarda Playstation 4’ü desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti. Haliyle konsol için zamanla yeni güncellemeler görmeye devam edeceğiz. Bakalım daha başka ne gibi yenilikler bizleri bekliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Japon teknoloji devinin PlayStation 4 üzerinde sunmasını istediğiniz özellikler neler? Yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!