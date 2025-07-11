Sony, PS5'in Yeni Özel Versiyonlarını Tanıttı: Tasarımlarına Aşık Olacaksınız!

Sony, merakla beklenen Ghost of Yōtei oyununun lansmanına özel oyunseverleri heyecanlandıracak bir yenilikle karşımızda. Şirket, State of Play etkinliğinde yeni oyunun oynanış görüntülerini paylaştıktan hemen sonra, oyuna özel tasarlanmış iki farklı PlayStation 5 paketini resmi olarak tanıttı. Sıra dışı tasarımlarıyla göz kamaştıran yeni PS5 konsolları, şimdiden koleksiyoncuların gözdesi olmaya aday.

Ghost of Yōtei Temalı Yeni PS5 Konsolları Tanıtıldı

Yeni oyunun dayandırıldığı Japon kültürünün derinliklerinden beslenen özel sürümlerin her ikisi de PlayStation 5'in disk sürücülü versiyonu üzerinde bazı tasarım değişiklikleri barındırıyor. Bu doğrultuda cihazların donanım özelliklerinde herhangi bir fark olmadığını belirtelim.

İlk paketteki model, kintsugi adı verilen bir Japon temasına sahip altın rengi detaylarıyla öne çıkıyor. Bu konsolun yüzeyinde yine altın sarısı renginde Yōtei Dağı figürüne yer veriliyor. İkinci model siyah fırça darbeleri ile sumi-e sanatını benimsiyor.

Sony, konsollarla birlikte bu özel pakete dahil olan iki farklı DualSense kontrolcüsünü de sergiledi. Bu kontrolcülerin en dikkat çekici özelliği, oyunun ana karakteri Atsu'nun siluetini taşıması. Kullanıcılar, bu yeni DualSense cihazlarını özel üretim PS5'lerden ayrı olarak da satın alabilecekler. Ayrıca, özel paketlerden kintsugi tasarımına sahip olan versiyonun konsol kapağı, PS5 Slim ve PS5 Pro cihazları için ayrı olarak piyasaya sürülecek.

Yeni özel sürüm PS5 paketleri, 2 Ekim 2025 tarihinde Ghost of Yōtei oyunu ile birlikte resmi olarak piyasaya sürülecek. Tüm ürünler, PlayStation Store üzerinden satın alınabilecek.

Peki siz yeni Ghost of Yōtei temalı PS5 konsolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşakım...