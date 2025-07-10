Xbox'taki Efsane Oyun PlayStation 5'e Geliyor! Tarih Verildi

GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl, 2024 yılının kasım ayında PC ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Başarılı oyun çok yakında PlayStation 5'e (PS5) de gelecek. Peki, STALKER 2: Heart of Chornobyl'in PS5 sürümü ne zaman çıkacak?

STALKER 2: Heart of Chornobyl PS5 Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan STALKER 2: Heart of Chornobyl, 2025 yılının sonuna doğru PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PS5 sürümünün, DualSense'in özelliklerinden en iyi şekilde yararlanarak üst düzey bir deneyim sunacağı belirtildi.

STALKER 2: Heart of Chornobyl PS5 Fragmanı

STALKER 2: Heart of Chornobyl Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, açık dünya hayatta kalma türünde bir oyundur. Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan oyun Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki "Yasak Bölge" olarak bilinen ortamda geçiyor.

Oyunda açlık, uyku ve radyasyon gibi faktörler büyük öneme sahip. Yapay zeka sistemi A-life 2.0 ise NPC davranışlarını daha gerçekçi hâle getiriyor. Ayrıca dinamik hava ve gece-gündüz döngüsü de mevcut. Tüm bunlar, deneyimi bambaşka bir seviyeye taşıyor.