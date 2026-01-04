PS5 İçin Kırılma Kapısı Aralandı: Kritik Anahtarlar Sızdırıldı

Oyun dünyasında dengeleri değiştirebilecek çok kritik bir iddia gündemde. PlayStation 5’in güvenliğini ayakta tutan en derin sistem anahtarlarının internete sızdırıldığı öne sürülüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

PS5 Güvenliğinde Kırılma Noktası: BootROM Anahtarları Ne Anlama Geliyor?

Paylaşılan bilgilere göre sızdırıldığı iddia edilen veriler PlayStation 5’in açılış anında devreye giren ve tüm sistem güvenliğinin temelini oluşturan BootROM anahtarlarını kapsıyor. Bu anahtarlar, konsolun yalnızca Sony tarafından onaylanmış yazılımları çalıştırmasını sağlayan zincirin ilk halkası olarak görev yapıyor.

Henüz son kullanıcıyı doğrudan etkileyen bir “kırma” durumu olmasa da, teknik açıdan bu seviyedeki bir sızıntı PS5 için bugüne kadar görülmemiş bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ana iddiaya göre söz konusu anahtarlar konsol hackleme dünyasında bilinen bazı isimler tarafından kısa süreliğine paylaşıldı ve daha sonra farklı platformlarda dolaşıma girdi. BootROM seviyesindeki bu veriler PS5’in AMD tabanlı özel işlemcisinin nasıl çalıştığını çok daha derinlemesine analiz etmeyi mümkün kılıyor.

Bu da araştırmacıların, bugüne kadar yalnızca işletim sistemi veya tarayıcı açıklarıyla sınırlı kalan çalışmalardan çok daha ileri seviyelere geçebileceği anlamına geliyor. Öte yandan bu sızıntı oyunların anında ücretsiz oynanacağı ya da PS5’in tamamen kırıldığı anlamına gelmiyor.

PSN, lisans doğrulamaları ve mevcut güvenlik katmanları hâlâ aktif durumda. Ancak uzmanlara göre, BootROM anahtarlarının ortaya çıkması; kalıcı yazılımlar, gelişmiş exploit’ler ve hatta PS5 üzerinde Linux gibi alternatif sistemlerin daha sağlıklı çalışması için kritik bir dönüm noktası olabilir.

Şimdilik Sony cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil, ancak gelişmeler yakından takip ediliyor.