PlayStation 5 Pro'nun Yeni Sürümü Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Sony, PlayStation 5 Pro'nun (PS5 Pro) yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu yeni versiyon, mevcut modele kıyasla herhangi bir dezavantajla birlikte gelmeyecek olsa da özellik bakımından çok da büyük bir fark yaratmayacak. Ancak oyuncuların en çok istediği özelliklerden birine kavuşmasına yardımcı olabilir.

PS5 Pro'nun Yeni Versiyonu Nasıl Olacak?

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre PlayStation 5 Pro'nun yeni versiyonu, CFI-7121 kod adına sahip. Bu model, mevcut modelle özellik açısından hemen hemen aynı olacak ancak enerji verimliliği açısından daha avantajlı bir sürüm olacak. Bu da daha az ısınma ve daha sessiz çalışma gibi avantajlar elde etmenize yardımcı olacak.

Bunların her ikisinin de göz ardı edilmemesi gereken avantajlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Konsolunuz daha az ısınacağı için daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Daha sessiz çalıştığında ise oyuna daha iyi konsantre olma imkânına sahip olursunuz. Özellikle oyunları konsola yakın oynayanlar için ciddi bir avantaj olabilir.

Bu model, PlayStation 5 Slim gibi düşünülebilir fakat Sony, o modeli 825 GB SSD ile sunmuştu. Bu modelde ise herhangi bir düşüş söz konusu olmayacak. Konsolun bu versiyonu da 2 TB SSD sunacak. Bu da kullanıcıların alandan tasarruf etmesine hiç gerek olmayacağı anlamına geliyor. En yeni oyunları doğrudan yükleyebilecek ve eğlenceli vakit geçirebileceksiniz.

Avrupa'da 30 Eylül 2025'ten itibaren satışa sunulacağı belirtilen yeni model, mevcut modelin yerini alacak. Fiyatı da aynı kalacak. Sony'nin bu modele özel büyük bir duyuru yapması beklenmiyor. Bunun yerine sessizce piyasaya süreceği ifade ediliyor. Yeni PS5 Pro sürümünün diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Her ne kadar güvenilir bir kaynak olarak kabul edilse de Sony tarafından yeni modelle ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Sony'nin piyasaya süreceği iddia edilen model hiçbir zaman oyuncularla buluşmayabilir ya da belirtilen tarihten çok sonra piyasaya sürülebilir.