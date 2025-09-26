Xbox'ı Cebinize Getiren Cihazların Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Xbox oyunlarını oynamak için artık oyun konsoluna bağlı değilsiniz. Microsoft ve Asus iş birliğinde geliştirilen ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X'in Türkiye fiyatı belli oldu. Son derece güçlü bir donanımla birlikte gelen el konsolu, saatlerinizi seve seve feda edeceğiniz favori oyunlarınızı cebinize getiriyor.

ROG Xbox Ally Serisinin Türkiye Fiyatı

ROG Xbox Ally, 37.999,99 TL fiyata sahipken ROG Xbox Ally X ise 58.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Her iki el konsolu da şu anda ön siparişe açık durumda. Xbox ve PC oyunlarını gezerken bile sorunsuz bir şekilde oynamak için şimdi ön sipariş verebilirsiniz.

ROG Xbox Ally Özellikleri

Ekran: 7 inç büyüklük, IPS panel, 1080×1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık

7 inç büyüklük, IPS panel, 1080×1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık İşlemci: AMD Ryzen Z2 A

AMD Ryzen Z2 A Ekran Kartı: AMD Radeon

AMD Radeon İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Depolama: 512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD

512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD Batarya Kapasitesi: 60WHrs

60WHrs Ağırlık: 670 gram

7 inç büyüklüğündeki ekrana sahip ROG Xbox Ally, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyunları oynarken daha akıcı bir hissiyat elde ediyorsunuz ve rakiplerin hamlelerine karşı hızlı aksiyon alma imkânına sahip oluyorsunuz.

Gücünü AMD Ryzen Z2 A işlemcisinden alan cihazda AMD Radeon ekran kartı yer alıyor. Bu özellikler sayesinde oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Böylece oyun deneyiminizin keyfini çıkarmaya odaklanabilir ve oyunların size sunduğu dünyanın içinde kaybolarak zamanın nasıl geçtiğini unutabilirsiniz.

Windows 11 işletim sistemi ile gelen ROG Xbox Ally, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD depolama sunuyor. Bu özellikler ile genel olarak daha yüksek performans ve daha hızlı bir deneyim elde edebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden oyun oynamaya başlayabilirsiniz.

60WHrs batarya kapasitesine sahip olan el konsolu, oyun deneyiminizin yarıda kesilmemesi için oldukça uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 670 gram ağırlığındaki bu cihazla en yeni PC oyunlarını ve en iyi Game Pass oyunlarını deneyebilir, Xbox Cloud Gaming (Beta) ile oyunları kuruluma gerek olmadan doğrudan oynayabilirsiniz.

ROG Xbox Ally X Özellikleri

Ekran: 7 inç büyüklük, IPS panel, 1080×1920 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı

7 inç büyüklük, IPS panel, 1080×1920 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı İşlemci: AMD Ryzen AI Z2

AMD Ryzen AI Z2 Ekran Kartı: AMD Radeon

AMD Radeon RAM: 24 GB LPDDR5X

24 GB LPDDR5X Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Batarya Kapasitesi: 80WHrs

80WHrs Ağırlık: 715 gram

7 inç büyüklüğündeki ekrana sahip ROG Xbox Ally, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sağlıyor. Cihazın sunduğu bu özellikler, çok ışıklı ortamlarda bile ekranı net bir şekilde görmenize olanak tanıyor ve akıcı bir oyun deneyimi elde etmenize yardımcı oluyor.

AMD Radeon ekran kartına sahip olan el konsolu, gücünü AMD Ryzen AI Z2 işlemcisinden alıyor. Söz konusu özellikler, oyuncuların ihtiyaçlarına güçlü bir karşılık veriyor. Bu da oyunları hiçbir sorun yaşamadan istediğiniz gibi oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

ROG Xbox Ally X, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama sunuyor. Bu özellikler sayesinde bir el konsolundan alabileceğiniz en yüksek performansı elde edebiliyorsunuz. Yüksek deolama alanı sayesinde cihazınızda çok fazla oyun tutabiliyor ve bunları hiç vakit kaybetmeden açabiliyorsunuz. Oyun yükleme süreleri inanılmaz düşük oluyor.

715 gram ağırlığına sahip cihaz, 80WHrs batarya kapasitesine sahip. Bu da size gerçekten uzun bir oyun süresi elde etme imkânı tanıyor. ROG Xbox Ally gibi bu cihazla da Yeni PC oyunlarını deneyimleyebilir, Xbox Game Pass ile gelen oyunlara erişebilir, Xblox Cloud Gaming ile oyunların sunduğu dünyaya kuruluma gerek olmadan dalabilir ve Xbox Remote Play ile Xbox konsolunuzda yüklü oyunları doğrudan oynayabilirsiniz.