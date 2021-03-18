PS5 VR Kontrolcüsü Tanıtıldı: Dokunma Algılama ve Fazlası

Yeni nesil PS5 VR kontrolcüsü duyuruldu. Sony tarafından yazılı olarak tanıtılan yeni ekipman, dokunsal geri bildirim ve dokunuş algılama gibi bazı yeniliklerle merak uyandırıyor. İşte tüm detaylarıyla PS5 için yeni VR kontrolcüsü.

PS5 VR kontrolcüsü özellikleri ve tasarımı

Sony bugün PS5 için yeni VR kontrolcüsünü duyurdu. Küre şeklindeki kontrol kumandası, mevcut PlayStation Move'a kyasla daha klasik bir VR kumandası tasarımına sahip. Ayrıca PS5 DualSense denetleyicide bulunan uyarlanabilir tetikleme teknolojisini de içeriyor. Her denetleyicinin tetikleyicisi bulunuyor ve Sony bu teknolojiyi VR oyunlarında kullanmayı hedefliyor.

VR kontrolcüsü ayrıca başparmağınızı, işaret parmağınızı veya orta parmaklarınızı yerleştirdiğiniz alanlara basmak zorunda kalmadan, parmak algılama özelliğine yer veren dokunsal geri bildirim ve dokunma algılamasına sahip. PlayStation Yönetim Başkanı Hideaki Nishino, "Bu, oyun sırasında ellerinizle daha doğal hareketler yapmanızı sağlıyor" dedi.

Sony'nin PS5 VR kontrol kumandası özellikleri detaylarını açıkladığı yazı şu şekilde:

Uyarlanabilir tetikleyici : Her bir VR denetleyicisi, DualSense denetleyicisinde bulunanlara benzer şekilde, basıldığında hissedilir gerginlik ekleyen uyarlanabilir bir tetik düğmesi içerir. Bir PS5 oyunu oynadıysanız, ok ateşlemek için yayını çekerken olduğu gibi, L2 veya R2 düğmelerindeki gerilime aşina olacaksınız. Bu tür bir mekaniği sanal gerçekliğe uyguladığınızda, deneyim bir sonraki seviyeye yükseltecek.

: Her bir VR denetleyicisi, DualSense denetleyicisinde bulunanlara benzer şekilde, basıldığında hissedilir gerginlik ekleyen uyarlanabilir bir tetik düğmesi içerir. Bir PS5 oyunu oynadıysanız, ok ateşlemek için yayını çekerken olduğu gibi, L2 veya R2 düğmelerindeki gerilime aşina olacaksınız. Bu tür bir mekaniği sanal gerçekliğe uyguladığınızda, deneyim bir sonraki seviyeye yükseltecek. Dokunsal geri bildirim : Yeni denetleyicinin optimize edilmiş dokunsal geri bildirime sahip olması, oyun dünyasındaki her hissi daha etkili ve gerçekçi hale getirecek. Kayalık bir çölde ilerlerken veya yakın dövüşte darbe alırken sanal farkı hissedeceksiniz.

: Yeni denetleyicinin optimize edilmiş dokunsal geri bildirime sahip olması, oyun dünyasındaki her hissi daha etkili ve gerçekçi hale getirecek. Kayalık bir çölde ilerlerken veya yakın dövüşte darbe alırken sanal farkı hissedeceksiniz. Parmak dokunuşu algılama : Denetleyici; baş parmağınızı, işaret parmağınızı veya orta parmaklarınızı yerleştirdiğiniz alanlara herhangi bir kuvvet uygulamadan parmaklarınızı algılayabilir. Bu, oyun sırasında ellerinizle daha doğal hareketler yapmanıza izin verecek.

: Denetleyici; baş parmağınızı, işaret parmağınızı veya orta parmaklarınızı yerleştirdiğiniz alanlara herhangi bir kuvvet uygulamadan parmaklarınızı algılayabilir. Bu, oyun sırasında ellerinizle daha doğal hareketler yapmanıza izin verecek. İşlem düğmeleri / analog çubuklar: Sol kumanda bir analog çubuk, üçgen ve kare düğmeler, bir tutuş düğmesi (L1), tetik düğmesi (L2) ve oluşturma düğmesi içerir. Sağ kumanda ise bir analog çubuk, çapraz ve daire düğmeleri, bir tutuş düğmesi (R1), tetik düğmesi (R2) ve seçenekler düğmesi içerir. Örneğin oyun içi nesneleri almak için tutuş düğmesi kullanılabilir.

Sony, PS5 için yeni nesil VR kulaklığının tasarımını henüz göstermedi, ancak daha önce gelişmiş bir görüş alanı, çözünürlük ve tek bir kabloya sahip olduğunu ortaya çıkardı. PS5 VR kontrolcüsü hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın!