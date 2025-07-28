Yeni PlayStation Konsollarının İşlemcileri Ortaya Çıktı: Xbox İle Aynı Yonga Setini mi Kullanacaklar?

Sony ve Microsoft, son jenerasyona ait konsollarını piyasaya sürmelerinin üzerinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra yeni nesil oyun konsolları için yürüttükleri çalışmalara hız verdi.Yeni Xbox konsoluna dair pek çok bilgi halihazırda gün yüzüne çıkmışken, PlayStation kanadındaki gelişmeler şimdilik daha gizli bir şekilde yürütülüyor.

Ancak son olarak PlayStation 6 ve markanın yeni el konsolu hakkında önemli bir detay açığa çıktı. Sektörel kaynaklar, yeni oyun konsollarına güç verecek işlemcilerin kod adlarını sızdırdı. İşte PS6 ve PlayStation el konsolunun işlemcileri ile ilgili paylaşılan detaylar!

PS6 ve Yeni El Konsolu AMD İşlemcilerinden Güç Alacak

Güvenilir kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre, PlayStation 6'nın işlemcisi "Orion" kod adını taşırken, merakla beklenen yeni el konsolunun işlemcisi ise "Canis" kod adına sahip olacak. Daha önce "Magnus" kod adlı bir yonga setinin PS6'ya güç vereceği söyleniyordu. Ancak, yeni bilgiler bu kod adına sahip işlemcinin aslında AMD Zen 6 olduğunu ve yeni nesil Xbox konsolunda kullanılacağını netleştirdi.

Peki PS6'nın işlemcisi neler sunacak? Aktarılanlara göre, Orion isimli APU 3nm süreciyle üretilecek ve RDNA AT2 GPU birimini bünyesinde barındıracak. 70 CU'ya sahip olacağı söylenen bu sistemin 192-bit bellek veri yolu sunması da bekleniyor.

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre yeni PS6, 32 GB birleşik RAM'e sahip olacak. Bu sayede yapay zeka tabanlı yeni algoritmaları ve yeni nesil ışın izleme çözümlerini destekleyeceği belirtilen konsolun, ayrıca 8K çözünürlük sunacağı da söyleniyor. Eğer iddialar doğruysa yeni cihaz, bellek, grafik gücü ve çözünürlük alanında PlayStation 5'e göre iki kat daha yüksek performans sağlayabilir.

PlayStation 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bildiğiniz gibi Sony, genel olarak oyun konsollarını 7 ila 8 yıllık aralıklarla güncellemeyi tercih ediyor. PS5'in 2020 yılında çıkış yaptığı düşünüldüğünde, yeni PlaySation 6'nın 2027 yılından sonra tanıtılması oldukça muhtemel. Nitekim pek çok analist de cihazın en erken 2028 yılında raflardaki yerini alacağını öne sürüyor.

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