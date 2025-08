Xbox İsim Değişikliğine Gidiyor! Ne Gerek Vardı Dedirtti

Microsoft, PC oyunculuğunda yeni bir konuma getirmeye çalıştığı Xbox markasında isim değişikliğine gidiyor. Ancak yeni isme bakınca "Ne gerek vardı şimdi buna?" diye soruyorsunuz. Xbox'ın yeni ismi, Grounded 2 ve Age of Mythology: Retold oyunlarındaki ufak detaylarda ortaya çıktı.

Oyunların tanıtım fotoğraflarında "Xbox PC" yerine "Xbox on PC" ibaresi yer alıyor. Oyuncuların çok büyük bir kısmının fark etmediği bu değişiklik, fark edilse bile pek de önemsenmiyor. Aşağıdaki karşılaştırmalı fotoğraflarda Xbox PC'nin yeni ve eski ismi arasındaki fark görünüyor:

looks like Microsoft has definitely changed from "Xbox PC" to the "Xbox on PC" branding https://t.co/avRlxJMEwJ pic.twitter.com/V8x8YdzG0s