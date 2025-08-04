Xbox İsim Değişikliğine Gidiyor! Ne Gerek Vardı Dedirtti

Microsoft, PC oyunculuğunda yeni bir konuma getirmeye çalıştığı Xbox markasında isim değişikliğine gidiyor. Ancak yeni isme bakınca "Ne gerek vardı şimdi buna?" diye soruyorsunuz. Xbox'ın yeni ismi, Grounded 2 ve Age of Mythology: Retold oyunlarındaki ufak detaylarda ortaya çıktı.

Oyunların tanıtım fotoğraflarında "Xbox PC" yerine "Xbox on PC" ibaresi yer alıyor. Oyuncuların çok büyük bir kısmının fark etmediği bu değişiklik, fark edilse bile pek de önemsenmiyor. Aşağıdaki karşılaştırmalı fotoğraflarda Xbox PC'nin yeni ve eski ismi arasındaki fark görünüyor:

looks like Microsoft has definitely changed from "Xbox PC" to the "Xbox on PC" branding https://t.co/avRlxJMEwJ pic.twitter.com/V8x8YdzG0s — Tom Warren (@tomwarren) July 31, 2025

Xbox PC İsmi Neden Değişti?

Xbox artık sadece donanım üreten bir marka olarak anılmak istemiyor. Geçmişte attığı adımlarla bunu birçok kez kanıtladı. Buna en yakın örnek, Microsoft'un taşınabilir konsol üretimi için başka bir markaya sorumluluk vermesi oldu. ROG Ally X adlı Xbox el konsolunu ASUS üretiyor. Eğer ASUS ile anlaşma sağlayamasaydı başka bir OEM ortağı aranacaktı. Dahası, bir başka teknoloji devi AMD bu konsollara özel işlemci üretmek üzere kolları sıvamıştı.

Xbox on PC ismi, genel olarak bakıldığında özellikle oyuncular için pek bir şey ifade etmiyor ama Microsoft için büyük bir adım. Çünkü Xbox denildiğinde akıllara sadece oyun konsolu değil, bir ekosistem gelmesi bekleniyor. Xbox bu sebeple markalaşma yolunda buna benzer adımlar atmaya devam edecek; PC'den mobil cihazlara kadar yayılan ağını farklı farklı markalar haline getirecek.