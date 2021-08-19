PSV Eindhoven Yeni Sponsorluk Anlaşmasını Bitcoin'le Yaptı

PSV sponsorluk anlaşmasını Bitcoin ile yapıyor. Anycoin Direct, önümüzdeki iki sezon boyunca PSV'nin resmi ortağı olacak ve Avrupa genelinde kripto bilincinin artmasına yardım edecek.

Daha fazla kulüp kriptoyu ana akım operasyonlara dahil etmeye devam ettikçe, futbol ekosistemi de bu kripto para borsasını benimseme oyununu hızlandırdı.

Hollanda merkezli üst düzey futbol kulübü PSV Eindhoven, kulüp için yapılan yeni bir sponsorluk anlaşmasında, açıklanmayan miktarda Bitcoin (BTC) ödeyecek olan yerel kripto ticaret platformu Anycoin Direct ile ortaklık kurdu. Resmi açıklamaya göre Anycoin Direct, Avrupa genelinde kripto bilincini artırmak amacıyla önümüzdeki iki sezon boyunca PSV Eindhoven'ın resmi ortağı olarak kalacak.

PSV sponsorluk anlaşmasında Bitcoin'i kullandı

PSV Eindhoven, kripto platformunun hizmetlerini kullanarak toplam sponsorluk tutarını Bitcoin olarak alacak ve bu da onu, Avrupa Birliği'nde kripto para birimi kullanarak sponsorluk alan ilk büyük futbol kulübü haline getirecek.

PSV Eindhoven Ticari Direktörü Frans Janssen'in, anlaşma imzalandıktan sonra sponsorlukları kabul etmek için Bitcoin cüzdanı oluşturduğu bildirildi. Direktör Janssen kripto hareketini destekleyerek, "Brainport bölgesinin kalbindeki bir kulüp olarak her zaman yenilik yapıyoruz, kripto para birimi bu yeniliğe çok iyi uyuyor” dedi.

Bu yılın başlarında, Nisan ayında PSV, Benfica'ya karşı kazandığı 1988 Avrupa Kupası Finalinin dijital bir versiyonunu açık artırmaya çıkararak, değiştirilemez jeton (NFT) üzerinde bazı denemeler yapmıştı. NFT'nin daha değerli hale gelmesini sağlamk için o dönem şampiyonluk takımında oynayan kaleci Hans van Breukelen tarafından imzalanan resmi bir sertifika da verdi.

Kriptonun sunduğu tüm kullanım durumlarının dışında, futbol kulüpleri taraftar tokenlerine yatırım yapıyor. Bu deneyde yer alan son kulüplerden bazıları, her ikisi de taraftar etkileşim platformu Socios ile ortak olan Arsenal ve Manchester City.

Arsenal'in AFC taraftar tokenini piyasaya sürmenin ardındaki amacı, küresel hayran kitlesinin çevrim içi anketler aracılığıyla kulüp kararlarına katılmasına izin vermek ve taraftar katılımını iyileştirmekti. Benzer şekilde Manchester City'nin CITY taraftar jetonu ise taraftarların anketler yoluyla ödüllere, promosyonlara ve kulüp kararlarına erişmesine izin verecek. Her iki taraftar jetonu da Socios'un Chiliz blok zinciri ve şirket içi CHZ tokeni tarafından desteklenecek.