PUBG Mobile Yeni Anti Hile Sistemi Fog of War’u Tanıttı

PUBG Mobile yeni anti hile sistemi ile hilecilere geçit vermeyecek. Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan battle royale oyununun yeni anti hile sistemi Fog of War olarak isimlendirildi. Yeni sisteme dair bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

PUBG Mobile Yeni Anti Hile Sistemi ile Hilecilere Göz Açtırmayacak

Yıllar önce çıkmış olmasına rağmen günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen PUBG Mobile'da hile yapan kişiler, oyun deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Geliştirici ekip, duvar hilesi olarak da bilinen X-Ray kullanımıyla mücadele kapsamında kollarını sıvadı.

Fog of War olarak isimlendirilen yeni anti hile sistemi, oyunda yer alan hileci sayısının azalması için mücadele edecek. Peki, yeni sistem nasıl çalışıyor? Fog of War, ilk önce oyunun devasa büyüklükteki haritalarında yer alan bütün araziyi ve binaları tarıyor.

Sistem, tarama işlemi esnasında dahili hesaplamalar aracılığıyla oyuncuların neyi görmesi gerektiğini belirleyebiliyor. Bu işlemin hemen ardından sunucudan oyuncuya, sadece belirlenen bilgileri gönderiyor. Görülmemesi gereken bilgiler gönderilmiyor. Bu durum da duvar hilesini kullanan oyuncuların engellenmesini mümkün hâle getiriyor.

Mobil oyun sektöründe ilk kez kullanılacak olan Fog of War, bir oyuncunun aldığı oyun bilgilerini sınırlayan ve oyuncuları görüş alanı dışında ya da duvarların, nesnelerin arkasında görme kabiliyetlerini engelleyen gelişmiş anti hile sistemidir.

Fog of War'un test edilmesi için daha önce yalnızca belirli haritalarda sınırlı kapasitede sunulmuştu. Sınırlı kullanım esnasında yeni anti hile sisteminin aktif olduğu maçlarda x-ray görüntü hile raporlarının sayısı yüzde 50'den fazla azaldı. Önemli bölgelerde rapor oranı ise yüzde 62 oranına düştü.

Yeni hile önleme sistemi giderek daha kapsamlı hâle getirilecek. Yeni sistem, popüler battle royale oyununun çeşitli modlarında kademeli olarak sunulacak.

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