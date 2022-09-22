Epic Games 102 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor

Çinli oyun platformu Epic Games, bu hafta birbirinden güzel iki oyunu daha ücretsiz olarak veriyor. Firmanın uzun süredir yürüttüğü ücretsiz oyun politikası sevilen oyunlarla devam ediyor.

Bu hafta Epic Games'te ARK: Survival Evolved ve Gloomhaven ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunlar Türkiye saati ile 29 Eylül 18:00'a kadar alınabilecek. Epic Games'ten oyunları ücretsiz almak için kullanıcıların bir hesap açması ve oyunları kütüphanelerine eklemesi gerekiyor.

Toplam 102 TL Değerindeki Oyunlar Bedava!

Son zamanların en çok sevilen açık dünya oyunları arasında olan ARK: Survival Evolved, 2017 yılından beri binlerce oyuncu tarafından oynanıyor. Issız ve dinozorlarla dolu bir adada hayatta kalmaya çalıştığımız oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Epic Games'te 33 TL'ye satılan oyun 29 Eylül'e kadar ücretsiz olarak edinilebilecek. Kullanıcılar oyunu Epic Games üzerinden kütüphanelerine eklediği takdirde süresiz olarak oyuna sahip olmuş olacak.

Bu haftanın dikkat çeken bir diğer ücretsiz oyunu da 59 TL değerindeki Gloomhaven oldu. Gloomhaven, 2021 yılında satışa sunulan karanlık orta çağ konseptine sahip bir rol yapma oyunu. Aynı isimli masa üstü oyundan uyarlanan Gloomhaven, taktik rol yapma hayranları tarafından sevilerek oynanıyor.