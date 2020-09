PUBG Mobile Hile Engelleme Sistemi ile Desteklenecek

PUBG Mobile'ın "New Era" isimli güncellemesi yarın geliyor. Oyunun alacağı güncelleme ile beraber grafik ile ilgili birtakım iyileştirmeler yapılacak ve PUBG Mobile oyuncuları tarafından çok beklenen Erangel 2.0 haritası başta olmak üzere bir dizi yenilik gelecek. Grafik ve harita gibi güncellemelerin yanı sıra PUBG Mobile hile engelleme sisteminde de bir dizi değişikliğe gidiliyor.

PUBG Mobile'ın geliştiricileri oyunun yarın alacağı güncelleme ile ilgili bugün bir dizi ipucu paylaştı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler battle royale oyununun alacağı grafik iyileştirmeleri ve Erangel 2.0 haritası gibi yeniliklerin yanında hilelere başvuran oyunculara geçit vermeyen bir hile önleme sisteminin de getirileceğini duyurdu.

PUBG Mobile'ın Twitter üzerinden paylaştığı tweete göre yeni hile engelleme sistemi çoğu hilecinin kullandığı Cheat Z, Cheat M, Auto Aim ve Grass Hack gibi hileleri çok daha iyi bir şekilde tespit edebilecek. Oyunun normal akışını bozan ve oyuncuları rahatsız eden hilelere asla izin vermeyen PUBG Mobile geliştiricileri, oyuna gelecek güncellemenin oyunun çok daha iyi bir hal almasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Oyuncuların yerini tespit eden hilecilerin de olduğunu göz önünde bulunduran geliştiriciler, oyuncuların yerini görebilen hilecilerin yöntemini geçersiz kılmak üzere hile engelleme sisteminde iyileştirmeler yaparken bu tür hileleri kullanan oyuncuları da göz önünde tuttu ve oyuncuların başka oyuncuların yerini öğrenmesine yardımcı olan hileleri küçük bir değişiklik ile engelledi.

PUBG MOBILE NEW ERA is coming with the ALL-NEW anti-cheat system upgrade! We will make sure all the cheaters get the ban-pan they deserve!💪 pic.twitter.com/nGZ974aqfI