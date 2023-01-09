PUBG Mobile 2022 Şampiyonu Türk Takımı Oldu!

Endonezya ve Malezya'da düzenenlenen 2022 PUBG Mobile şampiyonasında Türk takımı S2G Esports büyük takdir topladı. 3 gün boyunca süren finalde Brezilya, Moğol ve Nepal takımlarını geride burakan S2G Esports, şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

10 Kasım'da Malezya'da başlayan şampiyonanın elemeleri 14 takım ve davet edilen 2 takım olmak üzere 16 takım arasında gerçekleşti. Endonezya'da düzenlenen mücadele için her gün 6 maç oynandı. 3 günlük mücadele sonucunda da final turnuvası tamamlanmış oldu.

Türk Takımı Şampiyon Oldu

Yarışmanın ilk gününde çok dikkat çekmeyen S2G, ikinci günden galibiyet koltuğuna oturmayı başardı. Brezilyalı 3 ekibin ağır dominasyonu olmasına rağmen üçüncü gün de rekor puanlara ulaşan S2G Esports, özellikle Sylas maçlarda puanlarını artırdı.

S2G Sports'un elde ettiği puan, PUBG Mobile taraihinde en yüksek skor olarak belirlendi. Takım aynı zamanda birinci oldukları için 510 bin dolar ödülünün de sahibi oldu.

İkinci olan DRS Gaming : 292 bin dolar

: 292 bin dolar Üçüncü olan Alpha 7: 217 bin dolar kazandı.

Yarışmanın ilk günü aldığı galibiyetle birçok kişiyi ümitlendiren Fire Flux Esports ekibi şampiyonayı 15. sırada tamamlamış olsa da, Türk takımının kazanmasında büyük rol oynadı. Tüm maçlarda diğer ekiplerin puan almasını engellemeye çalışarak kupanın S2G Esports'un olmasına yardımcı oldu.

Sony Xperia'nın sponsor olduğu PUBG Mobile 2022 şampiyonasında oyuncular, Xperia 1 IV telefonundan yarıştı. Toplamda 2.5 milyon dolar ödül dağıtıldı ve 2023 şampiyonası da Türkiye'de düzenlenecek.