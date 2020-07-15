PUBG Satış Miktarı Açıklandı! Rakamlar Şaşırtıcı

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. PUBG Corporation, dünya genelinde oldukça popüler olan battle royale türündeki PlayerUnknown's Battlegrounds'ın satış miktarını açıkladı. PUBG satış miktarı ile ilgili detaylar haberimizde.

PUBG Satış Miktarı ile Dudak Uçuklatıyor

PUBG Corporation, PUBG oyununun satış miktarı ile ilgili verileri paylaştı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında 70 milyondan fazla kopya satan PUBG, büyük bir başarıya imza attı. PUBG, 2018 yılının haziran ayında 50 milyon adet satmıştı. Son açıklanan verilere göre PUBG, kendi rekorunu kırdı.

Battle royale türünün bu kadar popüler olmasında en önemli oyunlardan bir tanesi olan PUBG, ilk olarak 2017 yılının mart ayında erken erişime açılmıştı. 2017 yılının aralık ayında ise tam sürümü piyasaya sürüldü. Çıkış yaptığı dönemde yalnızca PC ve Xbox One platformlarında mevcut olan PUBG, 2018 yılının Aralık ayında PlayStation 4 platformuna da çıkışını gerçekleştirdi.

PUBG'nin mobil sürümü olan PUBG Mobile da tüm dünyada en çok oynanan battle royale oyunları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan rapora göre PUBG Mobile, çıkış yaptığı günden bugüne kadar 3 milyar dolar kazanç elde etmeyi başardı.

PUBG Corporation tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Popüler battle royale oyunu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.