Bu Telefonu Satın Aldıktan Sonra Kullanmak için Her Ay Para Ödemeniz Gerekiyor

Eğer akıllı telefon bağımlılığınız varsa ve bunu azaltmak istiyorsanız Punkt'ın CES 2026'da göstereceği MC03 modeli tam da aradığınız şey olabilir. Dijital güvenliğinizi sağlamak ve ekran bağımlılığınızı kontrol altına almayı hedefleyen telefon, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Punkt MC03 Özellikleri

Punkt, CES 26'da sergileyeceği yeni akıllı telefonu MC03'ü tanıttı. Cihaz, diğern modern akıllı telefonların aksine tamamen gizlilik, güvenlik ve dijital bağımlılığı azaltmak için tasarlandı. Punkt, aslında son yıllarda giderek yüselen "akılsız" telefon akımının bir parçası.

Ancak söz konusu telefonların çoğu kullanıcı bu dijital detoksu kullanıcı deneyimini kısıtlayarak yapıyor. Punkt MC03'te ise durum biraz daha farklı. Telefon tıpkı diğer akılsız telefonlar gibi bir arayüzle birlikte geliyor. Bunun için şirket, kendi geliştirdiği AphyOS'u kullanıyor.

Android tabanlı AphyOS sizi tamamen kısıtlamıyor. İstediğiniz kaynaktan istediğiniz uygulamayı indirip kurarak tıpkı normal bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Ancak şirket bu özgürlüğü sağlamak için güvenliğinizi riske atmıyor. Telefonunuzda iki farklı alan bulunuyor.

Bunlardan ilki Türkçesi "Kasa" olan The Vault. Bu alan için telefonun en güvenli yeri desek yanlış olmaz. Burada Punkt'ın kendi geliştirdiği ya da test ederek eklediği gizlilik odaklı uygulamalar bulunuyor. Bunların her biri gizlilik riski taşımadan kullanılabiliyor.

Diğeri ise Wild Web. Burada ise standart bir Android telefonda olduğu gibi dilediğiniz her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Ancak Punkt, güvenliği burada da tamamen elden bırakmıyor. Söz konusu uygulamların nelere erişebileceğini bizzat denetleyebilir ve kısıtlayabilirsiniz.

Punkt MC03, tüm bu gizlilik özelliklerinin yanı sıra 120Hz tazeleme hızı sunan OLED ekran, çıkarılabilir 5.200mAh batarya 64 magpiksel ana kamera ve IP68 su ve toz direnci sertifikası gibi özelliklerle gelecek. Tüm detaylar ise 6 Şubat'ta CES 2026'da açıklanacak.

Punkt MC03 Fiyatı

Altını çizmekte fayda var ki Punkt MC03, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili bir amiral gemisi katili olmayacak. Burada olay performanstan çok işlevsellik. Maksat telefonunuzla mümkün olduğu kadar az zaman geçirmek ve mecbur olduğunuzda da verilerinizi güvende tutmak.

Ancak telefonun fiyatı tüm bunlara rağmen biraz pahalı. Punkt MC03, 699 Euro'luk yani vergiler hariç yaklaşık 35 bin TL'llik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak bununla bitmiyor. Cihazı kullanmak için abonelik gerekiyor. Şirket bunu "verilerinizle ödeme yapmak yerine, verilerinizi elde tutmak için ödeme yapmak" olarak pazarlıyor

Yine de ilk bir yılın abonelik ücretinin satış fiyatına dahil olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sonrasında ise aylık 9.99 Euro ödemeniz gerekiyor.