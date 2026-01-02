İşitme Engeli İçin Yeni Akıllı Gözlük Tanıtıldı! Yapay Zeka Destekli

Cearvol, Lyra, Liberte ve Wave olmak üzere işitme zorluğu çeken kişilere özel olarak geliştirdiği üç yeni işitme cihazını tanıttı. Bunların içinden özellikle gözlük şeklinde tasarlanan cihaz ön plana çıkıyor. Normal bir gözlükten hiçbir farkı olmadığı için esasında çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği söylenebilir.

Cearvol Lyra Özellikleri

Lyra, numaralı camlarla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bu, akıllı gözlüğün hem normal bir gözlük hem işitme cihazı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. İkisinin de işlevini tek bir üründe birleştiren cihazda dört adet mikrofon bulunuyor. Yapay zeka desteği ise çevredeki gürültüleri insan sesinden ayırarak daha net ses duyma imkânı sunuyor.

Bluetooth özelliği sayesinde telefon ve diğer cihazlara da bağlanabilen Lyra'nın iki farklı modeli mevcut. Standart model Lyra OWS, 35 desibele kadar ses artışı sağlıyor. Lyra RIC sürümü ise daha güçlü. Sesi 50 desibele kadar yükseltebiliyor ve daha geniş bir ses aralığı sağlıyor. Bunlara ek olarak cihaz, değiştirilebilir bir lityum pil içeriyor. Bu pil tam şarj edildiğinde 14 saatlik kullanım süresi sunuyor.

Cearvol Wave Özellikleri

Wave, kulağı tam kapatan bir tasarımla birlikte geliyor. Dışarıdaki gürültüleri doğal şekilde engelleyen bu cihaz, sesleri 40 desibele kadar yükseltiyor. Şarj kutus üzerinde dokunmatik bir ekran mevcut. Bu ekran sayesinde telefon veya bir uygulama olmadan tüm ayarları doğrudan kutu üzerinden yönetmek mümkün.

Şarj kutusunun diğer bir önemli özelliği de mikrofon olarak kullanılabilmesi. Kutu, büyük bir odada ya da toplantı salonunda konuşmacının yanına (10 metre kadar uzağa) yerleştirildiğinde sesi net bir şekilde alabiliyorsunuz. Cihazı kutusunda ayrıca kablolu bağlantı noktası mevcut.

Cearvol Liberte Özellikleri

Liberte, kulağı tam kapatmayan tasarımı sayesinde kullanıcıya rahatsızlık vermiyor. Çevredeki sesler yine duyulmaya devam ediliyor. Yapay zeka destekli dört mikrofon sayesinde ise sesler 30 desibel seviyesine kadar yükseltilebiliyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 30 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.