Qualcomm'un Yeni İşlemcisi Beklenenden Çok Farklı Olacak

Qualcomm'un bir spnraki amiral gemisi işlemcisi kafa karıştırıcı bir isimle karşımıza çıkacak. Sızıntılara göre “Snapdragon 8 Elite 2” ya da “8 Elite Gen 2” olarak beklenen yonga seti, “Snapdragon 8 Elite Gen 5” adıyla tanıtılabilir.

Qualcomm'un Yeni İşlemcisinin Adı Snapdragon 8 Elite Gen 5

Geçen yıl Snapdragon 8 Gen 3’ün ardından duyurulan Snapdragon 8 Elite, Qualcomm’un isimlendirme sisteminde önemli bir dönüşüm olmuştu. Ancak Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre SM8550 kodlu yeni işlemci, ikinci nesil değil doğrudan Snapdragon 8 Elite Gen 5 olarak piyasaya çıkacak.

İlk bakışta kafa karıştırıcı görünen bu adlandırmanın nedeni, aynı dönemde çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle bağlantılı olabilir. Böylece Qualcomm, Elite ve standart seriyi aynı “Gen 5” çatısı altında konumlandırmayı planlıyor.

Yeni nesil Snapdragon 8 Gen 5’in TSMC’nin 3 nm üretim sürecine sahip olacağı ve özel Oryon çekirdekleri kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca seride bir “Snapdragon 8s Gen 5” beklenirken bu yonganın tamamen iptal edilmiş olabileceği de konuşuluyor.

Qualcomm’un bu adlandırma hamlesi kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olsa da şirket, ürünlerini aynı ailede konumlandırmak istiyor. Netleşecek isimlendirme, Snapdragon serisinin gelecek stratejisini ortaya koyacak.