Uygun Fiyatlı Galaxy S25 FE'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy S24 FE'nin ardından yeni "FE" modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy S25 FE'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, telefonu her arçıdan görmemize imkân tanıyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Yeni Görselleri Ortaya Çıktı

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S25 FE buz mavisi, lacivert, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Ortaya çıkan yeni görüntülerde bu renk seçeneklerine yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

Görseller ayrıca telefonun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Kameralar, Samsung Galaxy S23 FE ve Galaxy S24 FE gibi dikey olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.1 GHz, iki adet 2.9 GHz, üç adet 2.6 GHz ve dört adet 1.95 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Galaxy S25 FE'de 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. 4900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 FE, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Samsung Galaxy S24 FE'de de aynı çözünürlük ve yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözüünrlüğünde kamera göreceğiz.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB dpeolama alanına sahip sürümü 649,99 dolar (26.744 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 709,99 dolar (29.213 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S25 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra ile birlikte 4 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni cihazların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Etkinlik, Samsung'un web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.