Snapragon İşlemcili Cihazlara Uyarı: Kritik Güvenlik Açıkları Tespit Edildi!

Geçtiğimiz gün dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm ile ilgli beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre bu markaya ait ünlü Snapdragon işlemcileri ile çalışan cihazları tehdit eden bazı güvenlik açıkları tespit edildi.

Söz konusu güvenlik açıklarına karşı elini çabuk tutan Qualcomm, kısa bir süre önce Snapdragon işlemciler için yeni bir güvenlik güncellemesi yayımladı.

Üç Kritik Güvenlik Açığı Yeni Güncelleme İle Kapatılabilir

Şirketin yayımladığı yeni güvenlik bültenine göre, Google’ın Android güvenlik ekibi geçtiğimiz günlerde Snapdragon işlemcili cihazlar için "CVE-2025-21479, CVE-2025-21480 ve CVE-2025-27038" kod adlarına sahip kritik seviyede üç farklı güvenlik açığı tespit etti.

Söz konusu güvenlik açıklarının siber saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilecek olması nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Qualcomm, güvenlik açıklarına karşı yeni bir yama paketi geliştirdi.

Ancak Qualcomm’un açıklamasına göre, yayımlanan güvenlik yamalarının doğrudan çiplerle işletim sistemi arasındaki ilişkiyle ilgili olması nedeniyle, bu güncellemelerin cihaz üreticileri tarafından uygulanması gerekiyor. Yani güncellemeyi doğrudan Qualcomm değil, Samsung ve Xiaomi gibi markaların kendi cihazlarına entegre etmesi gerekiyor.

Qualcomm, yaptığı açıklamada Snapdragon işlemcili cihazlarda tespit edilen açıkların giderilmesi için üreticilere hazırladığı yama paketini vakit kaybetmeden uygulamaları çağrısında bulunuyor. Zira uzmanlara göre, bu güvenlik açıkları halihazırda kötü amaçlı gruplar tarafından istismar ediliyor olabilir.