Kripto Dünyasında Kuantum Bilgisayar Tehdidi: Bitcoin Bir Gecede Çökebilir

Global bir yatırım firması, kuantum bilgisayarların kripto para şifrelemesini kırma potansiyeli taşıması nedeniyle Bitcoin'i önerilen portföylerinden çıkarma kararı aldı. Firmanın üst düzey yöneticilerinden biri olan Christopher Wood, gelişen kuantum bilgisayar teknolojilerinin Bitcoin şifrelemesini 2030'a kadar kırabileceğine inanıyor.

Kuantum Bilgisayarlar Bitcoin'i Bitirecek mi?

Geleceğin para birimi olarak görülen Bitcoin'in ömrü, düşündüğümüzden çok daha kısa olabilir. Bu iddia bize değil, Jefferies Group adlı bir yatırım bankasının üst düzey yöneticilerinden birine ait. Firmanın Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood, kısa süre önce şirketin portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin payını kaldırdıklarını açıkladı.

Wood, bu duruma gerekçe olarak Bitcoin'in yakın bir gelecekte şu anda olduğu kadar güvenli olmayabileceğini gösterdi. Peki bu mümkün mü? Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık ve yazacaklarımız şu an için gelecekle ilgili ihtimallerden ibaret. Bildiğiniz üzere Bitcoin şu anda SHA-256 şifreleme algoritmasını kullanıyor.

SHA-256, Bitcoin ağında yeni blokların üretilmesi (madencilik) ve işlemlerin güvenliğinin sağlanması için kullanılan matematiksel bir şifreleme yöntemidir. Ancak SHA-256 algoritmasında doğru sonuca ulaşmak için kullanılabilecek bir formül yoktur. Sonraki bloğun şifresini çözmek için yapılabilecek tek şey milyonlarca farklı sayı denenemektir.

Kripto para madenciliğinin özünü de bu oluşturur ve sistem oldukça güvenlidir. Ancak bu durum kuantum bilgisayarlarla değişebilir. Bilmeyenler için kuantum bilgisayarlar, bir sorunun çözümünü bulmak için tüm yolları tek tek ve sırayla denemek yerine tüm olasılıkları aynı anda deneyerek sonuca çok daha hızlı ulaşabilecek güçte olan bir teknolojidir.

Henüz geliştirime aşamasında olan ve ticari kullanımı bulunmayan bu teknoloji, yakın gelecekte Bitcoin'in varlığını tehlikeye atabilir. Christopher Wood'a göre kuantum bilgisayar teknolojisi sayesinde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin şifrelemesi kırılabilir ve piyasa bir gecede çökebilir.

Aslında bu yeni bir teori değil. Kuantum bilgisayarların kripto para teknolojilerine karşı fazla etkili olabileceği 2022'den beri gündemde olan bir konu. Ancak teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler yavaş yavaş finans başta olmak üzere tüm sektörleri önlem almaya itiyor. Tahminlerin gerçek olup olmayacağını ise zaman gösterecek.