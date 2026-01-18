Yapay Zeka Piyasayı Kuruttu: Beyaz Eşyalar İçin Bile Çip Bulunamıyor!

Hatırlarsanız teknoloji dünyası pandemi döneminde büyük bir çip krizi yaşamış o dönem sıfır arabalar ve hatta yeni beyaz eşya ürünleri bulmak bile neredeyse imkansız hale gelmişti. Üreticiler geldiğimiz noktada bu krizi atlatsa da çok yakında yeni bir felaketle karşı karşıya kalabilirler.

Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesi heyecan verici olsa da bu yeni teknoloji ile birlikte gelen devasa donanım talebi hemen hemen pek çok sektörü köşeye sıkıştırdı. Gelen son raporlar özellikle bellek ve depolama birimlerinde yaşanacak kıtlığın arabalardan buzdolaplarına kadar pek çok ürünü etkileyeceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Veri Merkezleri Tüm Bellek Kaynaklarını Tüketiyor

Paylaşılan raporlara göre 2026 yılında dünya genelinde üretilen bellek çiplerinin yaklaşık yüzde 70'i sadece veri merkezleri tarafından tüketilecek. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, otomobiller ve diğer tüm elektronik cihazlar devasa hacimlerine rağmen kalan yüzde 30'la yetinmek zorunda kalacak.

Analistler bu durumu kalıcı bir kaynak aktarımı olarak yorumluyor. Yani üreticiler kapasitelerini karlı olan yapay zeka sunucularına kaydırdıkça diğer sektörlere ulaşan bellek miktarı giderek azalacak. Öyle ki uzmanlar 2028 yılının üretim kapasitesinin bile şimdiden satıldığını ve uçak bileti alıp fabrikaya gitseniz bile mal bulamayacağınız bir döneme girdiğimizi belirtiyor.

Otomobil ve Beyaz Eşya Fiyatları Uçabilir

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda yapay zeka nedeniyle yaşanan donanım krizinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini aktarmıştık. Ancak geldiğimiz noktada diğer sektörlerin de bu büyük krizden nasibini alacağını görüyoruz.

Araştırmalara göre üreticiler yapay zeka için gereken son teknoloji belleklere odaklanırken otomobillerde veya beyaz eşyalarda kullanılan eski tip belleklerin üretimini durdurmak veya azaltmak zorunda kalıyorlar. Tahmin edersiniz ki bu durum arz-talep dengesinin bozulmasına ve fiyatların artmasına neden oluyor.

Analistlere göre yıl sonuna kadar televizyonlardan hoparlörlere, akıllı fırınlardan otomobillere kadar içinde çip barındıran her şeyin fiyatında ciddi artışlar görebiliriz. Hatta bazı raporlara göre bellek maliyetleri bir akıllı telefonun toplam maliyetinin yüzde 30'unu oluşturabilecek seviyelere kadar çıkabilir. Kısacası önümüzdeki dönemde teknolojik aletlere erişimimiz düşündüğümüzden çok daha tuzluya mal olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka teknolojisi günlük hayatımızda kullandığımız cihazlarda yaşanacak fiyat artışını göze almaya değer mi? Yorumlarda buluşalım.