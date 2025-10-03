Radar Cezalarına Son: Radarların Yerini Gösteren Uygulama Geliyor!

Türkiye’de radar cezalarıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir adım atılıyor. Bayram dönemlerinde yollarda artan cezalar ve sürücülerin tepkileri gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanlığı sürpriz bir hamleyle yeni bir mobil uygulama hazırlıyor. Bu uygulama radarların yerlerini anlık olarak gösterecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Uygulama: Radarların Konumları Takip Edilebilecek!

Son dönemde sürücüler özellikle tatil dönemlerinde ardı ardına gelen cezaların adeta bir “tuzak” haline dönüştüğünü dile getiriyordu. Sosyal medyada binlerce kişinin benzer şikâyetler paylaşmasıyla konu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İşte tam da bu tartışmalar sürerken bakanlık yeni bir dijital çözüm üzerinde çalışmaya başladı.

Gelen bilgilere göre test süreci devam eden uygulama sürücülere anlık radar haritası sunacak. Böylece Türkiye genelindeki sabit ve mobil denetim noktaları harita üzerinde görüntülenebilecek. Kullanıcıların rota seçimi yaparak yol üzerinde kaç radar bulunduğunu öğrenmesi de mümkün olacak.

Uygulamanın en dikkat çeken tarafı ise sürüş sırasında yaklaşan radar noktaları için sesli ve görsel uyarılar verecek olması. Ayrıca aktif radar sayıları ve yoğun bölgeler hakkında da istatistikler paylaşılacak. Bakanlık bu adımın amacının sürücüleri cezadan kurtarmak değil hız limitlerine uymayı teşvik ederek kazaları azaltmak olduğunu vurguluyor.

Uygulamanın adı ve çıkış tarihi şimdilik açıklanmadı. Ancak hem iOS hem de Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...