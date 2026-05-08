Xiaomi'nin Çok Ucuz Telefonu Global Pazara Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Redmi A7 4G, nisan ayında Hindistan'da tanıtılmıştı. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Redmi A7 4G, Xiaomi'nin global web sitesinde listelendi. Global sürüm, Hindistan sürümüyle aynı özelliklere sahip olacak. Cihazda Unisoc'un giriş seviyesi işlemcisi mevcut.

Redmi A7 4G Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Açık mavi, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Redmi A7 4G'nin 2026 yılının mayıs ayında global pazara gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte telefonun global fiyatı belli olacak. 171,79 x 79,77 x 8,26 mm boyutlarında ve 193 gram ağrılığında olan global sürümün çıkış tarihine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi A7 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi A7 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Dolayısıyla Redmi A7 4G'nin Türkyie'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Redmi A7 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi A7 4G'nin global sürümünün 109 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 811 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, global sürümün farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Redmi A7 4G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,88 inç

6,88 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Boyut: 171,79 x 79,77 x 8,26 mm

171,79 x 79,77 x 8,26 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 15W

Redmi A7 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi A5 4G'de 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Bu arada 450 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi A7 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Giriş segmentinde konumlanan bu işlemci, PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends Bang Bang'i ise ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor. Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar ise daha yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor.

Unisoc tarafından geliştirilen söz konusu işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Unisoc T7250 işlemcisi daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim.

Redmi A7 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi A5 4G'de 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunduğunu belirteyim.