Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte Rainbow Six Extraction çıkış tarihi belli oldu. Peki, Rainbow Six Extraction ne zaman çıkacak? Video oyunu şirketi tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, 2021 yılının eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak geliştirici ekip, oyunun çıkış tarihini ertelemişti. Ubisoft, erteleme kararının ardından oyunun tam olarak hangi tarihte çıkacağı açıklamamıştı.

Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yapımın çıkış tarihini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre Rainbow Six Extraction, 20 Ocak 2022 tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.

Ubisoft tarafından geliştilen video oyununu ister tek başınıza ister arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceksiniz. Üç oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan video oyununda 18 adet özelleştirilebilir operatör bulunacak. Oyunda ayrıca 12 adet büyük ölçekli harita, 13 görev türü, 13 düşman türü ve 90 adet silah ve cihaz yer alacak.

Dört farklı zorluk seviyesi ile dikkat çeken yapımda çapraz platform desteği olacak. Bu sayede oyunu herhangi bir platform üzerindeki arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Arhaens isimli uzaylılara karşı mücadele edeceğimiz oyun ön siparişe açıldı.

Oyunun PC sürümü Epic Games ve Ubisoft Store isimli dijital oyun mağazalarında yer alıyor. İki popüler dijital oyun mağazasında da oyun 179 TL ön sipariş fiyat etiketine sahip. Oyunun standart sürümünün yanı sıra "Deluxe" isimli bir sürümünün de bulunduğunu belirtelim. Deluxe Edition, oyunun yanı sıra bazı ek içerikler ile birlikte gelecek.

Ubisoft, Rainbow Six Extraction oynanış videosunu da yayımladı. Yayımlanan 8 dakika 40 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Co-op oyun tarzını seven oyunculara hitap eden Tom Clancy's Rainbow Six Extraction isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.