Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Rainbow Six Extraction çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Rainbow Six Extraction ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Rainbow Six Extraction, 2021 yılının eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak geliştirici ekip, oyunun çıkış tarihini ertelemişti. Ubisoft, erteleme kararının ardından oyunun tam olarak hangi tarihte çıkacağı açıklamamıştı. Bu sebepten ötürü çok sayıda Rainbow Six oyuncusu oyunun çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyordu.

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft'un yakın zamanda güncellenen blog yazısı ile birlikte Rainbow Six Extraction isimli video oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre merak içerisinde beklenen yapım 20 Ocak 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Ubisoft Montreal tarafından PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Stadia, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için geliştirilen Rainbow Six Extraction isimli yapımı ister tek başınıza ister arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceksiniz.

Üç oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan video oyununda 18 adet özelleştirilebilir operatör bulunacak. Oyunda ayrıca 12 adet büyük ölçekli harita, 13 görev türü, 13 düşman türü ve 90 adet silah ve cihaz yer alacak.

Dört farklı zorluk seviyesi ile dikkat çeken yapımda çapraz platform desteği olacak. Bu sayede oyunu herhangi bir platform üzerindeki arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Arhaens isimli uzaylılara karşı mücadele edeceğimiz oyun ön siparişe açıldı.

Oyunun PC sürümü Epic Games ve Ubisoft Store isimli dijital oyun mağazalarında yer alıyor. İki popüler dijital oyun mağazasında da oyun 269 TL ön sipariş fiyat etiketine sahip. Oyunun standart sürümünün yanı sıra "Deluxe" isimli bir sürümünün de bulunduğunu belirtelim. Deluxe Edition, oyunun yanı sıra bazı ek içerikler ile birlikte gelecek.

Co-op oyun tarzını seven oyunculara hitap eden Rainbow Six Extraction isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.