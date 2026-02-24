Efsane Mobil FPS Oyunu Türkiye'de Yayımlandı!

Ubisoft tarafından geliştirilen popüler taktiksel FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, uzun bir bekleyişin ardından nihayet daha fazla mobil oyuncuya sunuldu. İlk olarak 2022 yılında duyurulan ve o günden bu yana yalnızca bazı ülkelerde test edilen Rainbow Six Mobile, nihayet küresel olarak erişime açıldı. Üstelik Türkiye üzerinden de oynanabilir. İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Rainbow Six Mobile, Küresel Olarak Yayımlandı

Android için Play Store, iOS içinse App Store üzerinden indirebileceğiniz oyun, tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyuncuları 5'e 5 rekabetçi karşılaşmalara dahil eden mobil yapım, tıpkı bilgisayar sürümünde olduğu gibi taktiksel oynanınışı ön planda tutuyor. Peki Rainbow Six Mobile nasıl bir oyun?

🚨 Rainbow Six Mobile is officially LIVE worldwide 🚨



Squad up, lock in, and deploy with Operators across the globe in high-stakes, tactical firefights where every decision counts and every move matters. 🔫



🎥 Watch the Live Action Trailer now and join the fight… pic.twitter.com/5zOVrcqDZd — Ubisoft (@Ubisoft) February 23, 2026

Rainbow Six Mobile Nasıl Bir Oyun?

Oyunda savunan ve saldıran şeklinde iki farklı taraf bulunuyor ve oyuncular, 25’ten fazla operatör (karakter) arasından seçim yapabiliyor. Her operatör ise kendine has özel yeteneklere sahip. Bu yeteneklerse maçın gidişatını etkileyen önemli bir unsur.

Saldıran ekipte yer alan operatörler duvarları patlatma, dron ile keşif yaparak rakiplerin konumunu tespit etme ve kalkan kullanma gibi yeteneklere sahip. Savunan tarafta ise tuzak kurma ve sinyal bozucu cihazlar ile savunmayı güçlendirecek yetenekler var.

Rainbow Six Mobile'da şu an için bomba, hızlı bomba, bölge koruma ve takımlı ölüm maçı modları bulunuyor. Ayrıca altı harita var. Bunlar Bank, Border, Clubhouse, Oregon, Summit ve Villa. Başlıca operatörler ise saldıran tarafında Ash, Twitch, Lion, Ying ve Gaz; savunan tarafında Caveira, Smoke, Rook, Kapkan, Mira ve Castle. Tabii seçenekler sadece bunlarla sınırlı değil. Daha da fazla seçenek var.

