OPPO 144Hz Ekranlı ve 10.050 mAh Bataryalı Tabletini Globale Getiriyor!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OPPO, geçtiğimiz yılın ekim ayında Çin'de tanıttığı Pad 5 modelini bu ayın sonlarında globale getirmek için kolları sıvadı. Çinli marka kısa süre önce tabletin bazı teknik özelliklerini ve fiyat etiketini paylaştı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Pad 5 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel

Piksel Yoğunluğu: 304 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9400+

RAM Seçenekleri: 8 GB

Depolama Seçenekleri: 128 GB

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Batarya Kapasitesi: 10.050 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 8 megapiksel

Ön Kamera: 8 megapiksel

OPPO Pad 5 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Pad 5 modelinde 12,1 inç boyutlarında, 2120 x 3000 piksel çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızlarını destekleyen LCD bir panel mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecekler.

Bunlara ek olarak çözünürlüğün 2120 x 3000 piksel olması kullanıcıların görüntüyü daha net ve detaylı bir şekilde görebilmesini sağlayacak. Yani ürün ekran tarafında üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacak.

OPPO Pad 5 İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe MediaTek'in Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti halihazırda Xiaomi 15T Pro, OnePlus Ace 5 Ultra ve vivo X200T modellerinde kullanılıyor. 3 nm mimari ile üretilen işlemci, 4 nm tabanlı yonga setlerine göre daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Yani orta-üst segment ayarında bir yeteneğe sahip diyebiliriz.

İşlemcinin oyun performansı da etkileyici. Zira Xiaomi 15T Pro üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact oyununun 60 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yani çoğu mobil oyunu en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO Pad 5 Bataryası Ne Olacak?

OPPO Pad 5 modelinde 67W hızlarında şarj olabilen 10.050 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere ürünün Çin versiyonunda 10.420 mAh'lik bir pil yer almıştı. Kısacası tablet globale daha düşük kapasiteli bir bataryayla gelecek.

OPPO Pad 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad 5’in 8 GB + 128 GB versiyonu Çin’de 381 dolardan (17.000 TL) satışa sunulmuştu. 16 GB + 512 GB sürümünün fiyatı ise 525 dolar (23.495 TL) olarak belirlenmişti. Bu kapsamda tabletin global fiyat etiketi aşağıdaki gibi olacak;

8 GB RAM / 128 GB WiFi modeli 540 dolar (24.165 TL)

8 GB RAM / 128 GB / 5G versiyonu 623 dolar (27.880 TL)

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef şirketin tablet modellerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Pad 5'in Türkiye'de satışa çıkma ihtimali düşük diyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Pad 5, tabletlerden mobil oyun oynamayı seven kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak. Özellikle, 144Hz yenileme hızı sunan 12,1 inçlik ekranı, Dimensity 9400+ yonga seti ve 10.050 mAh'lik pili kullanıcılara amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağı anlamına geliyor.