165Hz Ekranlı Oyun Telefonları Geliyor! Yeni Görüntüler Paylaşıldı

Honor'un Win isimli yeni akıllı telefon serisi ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Win serisinin bu kez yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonların hem tasarımları hem de renk seçenekleri belli oldu. Telefonlar güçlü donanımın yanı sıra şık bir görünüme sahip olacak.

Honor Win Serisinin Tasarımı ve Renk Seçenekleri Belli Oldu

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Win serisi Win ve Win RT olmak üzere iki farklı modelden oluşacak. Her iki model de siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Win'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera, bir adet LED flaş ve bir adet aktif soğutma fanı yer alacak.

Win RT'de de tıpkı Win'deki gibi dikdörtgen şeklinde bir modül yer alacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera, bir adet LED flaş ve aktif soğutma fanı konumlanacak. Modülün üzerinde ayrıca ik itelefonda da WIN yazısı yer alacak. Telefonların yan tarafında ise güç ve ses butonlarını göreceğiz.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500 mAh

Honor Win'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. Honor Magic 8 Lite modelinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi yer alıyor.

Honor Win RT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500 mAh

Honor Win RT gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Win Pro'da 8500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği de yer alacak.

Honor Win Serisi Tanıtım Tarihi

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Win serisi, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Oyun odaklı yeni akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Tanıtımın ardından bu soru da yanıtlanmış olacaktır.