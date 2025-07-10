Range Rover'ın Aşırı Cesur Tasarımlı Yeni Logosu Ortaya Çıktı

55 yıldır ilk defa özgün logo tasarımına geçiş yapan Range Rover markası, yatırımcılarına yaptığı sunumda amblemi görücüye çıkardı. JLR'ın "House of Brands" stratejisinin bir parçası olarak geliştirilen bu yeni amblemde markanın klasik ve geniş puntolu yazı tipi baz alınmış ve birbirine dokunan iki "R" harfi harmanlanarak ortaya basit ama akılda kalıcı bir tasarım çıkmış.

Bu amblem tasarımı, mevcut araçlardaki tasarımı değiştirmeyecek, ancak iç mekân tasarımında, ızgara detaylarında ya da sınırlı sayıda üretilen özel versiyonlarda kullanılacak. Land Rover isminin rolü ise artık bambaşka olacak.

Yeni Range Rover logosu:

Land Rover Markasına Ne Olacak?

Elektrikli dönemine güçlü bir geçiş yapmaya hazırlanan Range Rover için yeni bir kapı aralanırken, yatırımcılar ve hayranlar Land Rover'a ne olacağını merak etmeye başladı. Yeni logo tasarımı sadece göze hitap eden bir değişiklik değil; Jaguar, Discovery ve Defender markalarının da geleceğini şekillendiren bir adım. "House of Brands" tam da bundan ötürü oluşturuldu. JLR artık her alt markayı bağımsız birer marka haline getirecek ama Land Rover ismi daha çok alametifârika olarak görev yapacak.

JLR CEO'su Adrian Mardell daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Land Rover ismi hâlâ işimizin temel taşı. Teknoloji, güvenlik ve arazi kabiliyetleriyle özdeşleşmiş bu miras, araçlarımızda, dijital mecralarımızda ve bayilik ağımızda görünür olmaya devam edecek.

Land Rover ismi, arazi teknolojilerine referans olarak araçlarda yer almaya devam edecek.