Razer'dan Android Tabanlı Laptop: Project Linda

Geçtiğimiz yıl sunulan ve gerçekten büyük bir ilgi toplayan Razer Phone, şimdi daha büyük ekranlı Project Linda ile birleşme fırsatı buluyor. Şirketin CES 2018'de tanıttığı Project Linda, Razer Phone ile birleştirildiğinde muazzam bir laptopa dönüşüyor ve bilgisayarda Android oyunlarını doyasıya oynayabiliyorsunuz.

Bir yıl içerisinde ürün segmentini farklı noktalara çeken ve sadece oyun ekipmanları üretmeyen Razer, teknoloji sektöründe gelişmeye ve farklı ürünler ortaya koymaya devam ediyor. 8GB RAM'li, 120 Hz ekranlı Razer Phone ile tüm kullanıcıları şaşırtmayı başaran ABD'li şirket, yeni tanıttığı Project Linda ile kullanıcılarına Razer Phone'unu 13.3-inçlik laptopa taşıma şansı veriyor.

Tasarım olarak normal bir laptoptan farkı olmayan Project Linda'nın touch pad kısmında cihazı takmak için bir bölüm bulunuyor. Buraya Razer Phone'u tam olarak yerleştirdikten sonra laptop cihazınızı tanıyor ve telefon ekranını bilgisayarda kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan ve 8GB RAM'e sahip olan Razer Phone, Android pazarındaki tüm oyunları kusursuzca oynatabiliyor. Ayrıca isterseniz Razer Phone’un ekranını dokunmatik yüzey veya uygulamalara, araçlar ve daha fazlasına erişmek için ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz.

13.3 inç QHD ekrana sahip olan Project Linda, telefon takılı iken 1.25 kg ağırlığında. 53.6 Wh dahili bataryaya sahip olan Linda, telefon takılıyken şarj yemiyor hatta telefonu şarj edebiliyor. Ayrıca Linda'da 720P çözünürlüğünde webcam ve 200 gb'lık dahili depolama alanı yer alıyor. Bu hafızaya çevrimdışı yedeklemelerinizi saklayabiliyorsunuz. Project Linda'nın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.