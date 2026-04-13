Kafa Hareketini Takip Eden Kulaklık Tanıtıldı! 36 Saat Pil Ömrü Var

Suunto Spark isimli yeni bir kulaklık tanıtıldı. Sıradan kulaklıklardan farklı olarak hava iletimli bir model olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Klasik hoparlör mantığı ile çalışan bir kulaklık olsa da sesi dışarıya çok fazla sızdırmadan doğrudan kulağınıza iletiyor. Bu sayede sesler de daha doğal bir şekilde çıkıyor. Cihaz, bunun haricinde pek çok etkileyici özellikle birlikte geliyor.

Suunto Spark'ın Özellikleri Neler?

Ağırlık: Kulaklık başına 9 gram.

Dayanıklılık: IP55 (Toz ve tere karşı dayanıklı)

IP55 (Toz ve tere karşı dayanıklı) Akıllı Özellikler: Adım sayısı takibi, koşu stili analizi ve boyun sağlığı izleme.

Akıllı Özellikler: Adım sayısı takibi, koşu stili analizi ve boyun sağlığı izleme. Kontrol: Dokunmatik ve kafa hareketleri ile kontrol.

Dokunmatik ve kafa hareketleri ile kontrol. ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Tek şarjla 7 saat, şarj kutusu ile toplam 36 saat.

Tek şarjla 7 saat, şarj kutusu ile toplam 36 saat. Ses Kalitesi: Hi-Res Audio (LHDC 5.0) ve uzamsal ses.

Hi-Res Audio (LHDC 5.0) ve uzamsal ses. Bağlantı: Bluetooth 5.4 ve çoklu bağlantı desteği.

Suunto Spark'ta Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Suunto Spark, uzamsal ses desteği ile birlikte geliyor. Normalde ses sadece sol ve sağ olmak üzere sadece iki kanaldan gelirken bu özelliği kullanırken ses sanki kafanızın içinde gibi hissiyat elde ediyorsunuz. Yani ses sadece belirli yönlere sabitlenmiş şekilde gelmiyor, sanki farklı yönlere yerleştirilmiş bir hoparlörden şarkı dinlediğinizi zannediyorsunuz.

Suunto Spark Gürültü Engelliyor mu?

Bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Tasarımdan da anlaşılacağı üzere bu açık kulak yapısında bir kulaklık. Yani böyle bir özellik olsa bile tam olarak beklentilerinizi karşılayacak performansı veremez. Dolayısıyla Spark'ı kullanırken de yine dışarıdan ses almaya devam edeceksiniz.

Tabii ki bu durum, cihazın hiçbir şekilde gürültü engellemediği anlamına gelmiyor. Sizin duyduğunuz gürültüyü kesmese de sesli görüşmeler gerçekleştirirken çevreden gelen sesin konuşmanızı etkilememesi için çevresel gürültü engelleme ya da diğer bir deyişle ENC desteği sunuyor. Böylece rüzgar, trafik ve benzeri durumlarda sesinizi de ön plana çıkıyor.

Suunto Spark'ın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihazın sağlık tarafında sunduğu en önemli özelliklerinden biri, boyun sağlığını takip etmesi. Özellikle masabaşı bir işte çalışıyorsanız ve çalışma düzeninizi iyi ayarlamadıysanız boyun duruşu bir noktadan sonra sağlığınız üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Spark, bu gibi durumlara karşı sürekli duruş takibi yapmanıza olanak sağlayarak ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

Yeni kulaklık, dakikadaki adım sayısını da takip ediyor. koşu stilini analiz edip daha dengeli şekilde hareket etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca daha yüksek bir verimlilik elde etmek için 120-180 arası bir adım sayısı belirlenebiliyor. Hâlihazırda Suno saati olanlar, tempo, kalp atış hızı, mesafe ve daha birçok veriyi doğrudan dinleyebiliyor. Böylelikle telefona ya da saate bakmaya da gerek kalmıyor.

Suunto Spark Nasıl Kontrol Ediliyor?

Cihaz, kullanım konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Öyle ki gelen bir aramayı yanıtlamak için kafanızı aşağı yukarı sallamanız yeterli oluyor. Ayrıca aramayı reddetmek ya da bir sonraki şarkıya geçmek için de kafanızı iki yana sallayabiliyorsunuz. Bunun avantajı özellikle bir aktivite ile uğraşırken görülüyor. Elinizi kullanmak zorunda olmadığınız için diğer işlerinize odaklanabiliyorsunuz.

Suunto Spark, Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu, toz ve terleme konusunda endişelenmeye gerek olmadığı anlamına geliyor. Öte yandan yağmur atıştırırken de gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bunların haricinde basınçlı suya maruz bırakmaktan, onunla duşa girmekten veya yüzmekten uzak durmalısınız. Aksi takdirde beklenmedik olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

Suunto Spark'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, 7 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte bu süre 36 saate kadar çıkıyor. Sadece antrenman yaparken kullanıyorsanız ve antrenmanlar genellikle 1 saat sürüyorsa şarj kutusunu oldukça uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanmanız mümkün. Bu arada hangi özelliklerin kullanıldığına ve ses seviyesinin hangi aralıkta tutulduğuna bağlı olarak pil ömrünün değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Suunto Spark'ın Fiyatı Ne Kadar?

Suunto Spark için 129 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 6 bin 775 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 9 bin TL'ye ulaşabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Suunto Spark Türkiye'de Satılacak mı?

Suunto'nun şu an Türkiye'de çeşitli kulaklıkları satılıyor. Bunu göz önünde bulundurursak yeni Spark modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklama yapılmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Suunto Spark'ın özellikle sporcular tarafından epey ilgi görecek bir kulaklık olduğu kanaatindeyim. Cihaz, özellikle bu amaçla kullanıldığında oldukça ideal bir pil ömrüne sahip. Öte yandan hem masabaşı çalışan hem yoğun antrenman yapanlar için kritik öneme sahip boyun duruşu izleme gibi önemli özellikler içeriyor.