Razer'dan 21 Bin TL'lik Özel Üretim Klavye Geliyor

Razer, ürünleri arasında özel üretim Huntsman Signature Edition klavyesini ekledi. Dünya çapında sadece 1.337 adet üretilen bu klavye, malzeme kalitesi ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürün, standart oyuncu ekipmanlarından farklı olarak lüks saatlerde kullanılan el yapımı üretim süreçlerinden geçiyor. Peki, Huntsman Signature Edition kullanıcılara neler vaat ediyor?

Razer Huntsman Signature Edition'ın Özellikleri Neler?

Razer Huntsman Signature Edition'ın en belirgin özelliği ürün içiresinde kullanılan malzemenin kalitesi. Klavyenin ana gövdesi CNC tezgahlarında işlenen 6063 alüminyum alaşımdan oluşuyor. Ürünün, alt panel ve detaylarında ise lüks saaat yapımında karşılaştığımız PVD ayna kaplama yöntemi kullanılıyor.

Sayısal tuş takımları bulunmayan TKL formatında üretilen Hutsman Signature Edition'ın tüm yüzeyleri elle parlatılmış. Klavyenin tuş yüzeylerinde ise zamanla silinmeyi önleyen Doubleshot PBT kapaklar kullanılmış. Cihazın, arka kısmında bulunan geçiş anahtarıda Mac ve PC kullanımını kolaylaştırıyor.

Klavye, anahar kısmında ise Razer'ın ikinci nesil Analog Optik anahtarları yer alıyor. Bu donanım sayesinde kullanıcılar, tuşların algılama mesafesini 0.1 ile 4.0 milimetre arasında kişiselletirebiliyor. Ayrıca klavye de bulunan 8.000 Hz tarama hızı ve Rapid Trigger özelliği, rekabetçi oyunlarda gecikme sürelerini en aza indiriyor.

Razer, klavyenin yazı için kullanımında da bazı yenilikler sunuyor. Huntsman Signature Edition'ında kullanılan FR4, EVA ve EPDM köpükleri, tuş seslerini daha tok bir hale getiriyor. El ile tek tek yağlanmış anahtarlar da her basışta dengeli ve pürüzsüz bir geri dönüt sağlıyor.

Sınırlı üretime sahip olan Huntsman Signature Edition, kullanıcılara özel bir imzalı vegan deri kutu ile teslim edilecek. Kutu içeriğinde ise, klavyenin altına serilebilen ekstra bir ses yalıtım matı, temizlik bezi, USB Tip A - USB Tip C Speedflex kablosu ve tuş sökme aparatı bulunuyor.

Razer Huntsman Signature Edition'ın Fiyatı

Sadece 1.337 adet üretilen Huntsman Signature Edition, 499 Dolarlık (yaklaşık 22 bin TL) fiyat etiketiyle 22 Aralık'ta satışa sunuldu. Klavye'nin Türkiye pazarında ise satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.