En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 14 Yıllık Oyun İlk Sırada

Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturuyor. Bu hafta paylaştığı liste ise geçen hafta oyuncuların en çok hangi oyunlara yöneldiğini ortaya çıkardı. İlk piyasaya sürülmesinden bu yana 14 yıl geçen bir oyun, Türk oyuncular tarafından çok yoğun bir ilgi görerek zirvede konumlandı.

Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Oyun pazarında çok ciddi bir etkisi olan Valve tarafından paylaşılan liste, Türk Steam kullanıcılarının 7-14 Nisan tarihlerinde en çok satın aldığı oyunun Euro Truck Simulator 2 olduğunu gösterdi. Dünya çapında en çok satın alınan oyun ise değişmedi. Oyuncuların geçen iki hafta boyunca zirvede tuttuğu oyun yine aynı kaldı.

Türk Oyuncular Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncuların 7-14 Nisan tarihlerinde en çok satın aldığı oyun, Euro Truck Simulator 2 oldu. Bu oyun, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürüldü. Görünüşe bakılacak olursa Türkiye'de hâlâ yoğun ilgi görmeye devam ediyor. SCS Software'in bu yapımında yükleri alıp kamyonunuzla oldukça uzun bir yola çıkıyorsunuz. Oyunda pek çok ülke mevcut. Bu da yolculuk sırasında yeni yerler keşfetmenize olanak sağlıyor.

Listenin ikinci sırasında EA Sports FC 26 yer aldı. Futbol oyunları arasında konumlanan bu oyunun özellikle Türk oyuncularda önemli bir yeri bulunuyor. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu yapımda çok oyunculu mod da bulunuyor. Eğer tek başınıza oynamaktan sıkılır ve yanınızda bir arkadaşınız olmazsa diğer oyuncularla eşleşip onlara meydan okuyabilirsiniz.

Dünyanın Steam'de En Çok Satın Aldığı Oyunlar Neler Oldu?

Crimson Desert Slay the Spire 2 Forza Horizon 6 Resident Evil 4 Guilty Gear Strive EA Sports FC 26 Road to Vostok Soulmask Dead by Daylight Arc Raiders

Steam'de dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların en çok hangi oyunları satın aldığına göre hazırlanan listenin ilk sırasında Crimson Desert geldi. Bu oyun aslında geçen iki hafta boyunca birinci olmuştu. Şu an "Çok Olumlu" derecelendirmeye sahip olduğu görülen oyun, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Dağılan bir klanı yeniden kurmaya çalışıyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında haftalardır en çok satın alınanlar listesinin en ön sıralarında konumlanan Slay the Spire 2 yer aldı. Bu oyun temelde kart oyunları arasında konumlanıyor ancak oynanışı daha zengin hâle getirmek için her kart hamlesi ile düşmanlara bir hamlede bulunmanıza olanak tanıyor.

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2 tarzı simülasyon oyunları her ne kadar ilgimi çekmese de Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunun farkındayım. O yüzden bu liste benim açımdan pek şaşırtıcı olmadı. Benzer şekilde EA Sports FC 26 da Türk oyuncular tarafından oldukça seviliyor. Dolayısıyla pekâlâ tahmin edilebilir bir liste olduğunu söyleyebilirim.