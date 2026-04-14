Motorola'nın 120Hz Ekranlı ve 6.500 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Yolda!

Motorola’nın orta-üst segmente hitap eden yeni akıllı telefonu Edge 70 Pro için resmi açıklama geldi. Marka, kısa süre önce modelin renk seçeneklerini duyurdu. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Pro Renk Seçenekleri ve Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola’nın açıklamasına göre Edge 70 Pro modelinde lüks kumaş dokusu ve mermer görünümlü bir arka panel yer alacak. Bununla birlikte fıstık yeşili, mavi ve grimsi beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Ürünün tasarımına baktığımızda geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Edge 60 Pro modeline benzerlik gösterecek. Yeni modelde arka tarafta yine kare bir kamera kurulumu yer alırken, ön yüzde ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bizleri karşılayacak.

Motorola Edge 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: P-OLED

P-OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Desteği: 90W hızlı şarj

90W hızlı şarj Arka Kamera: 50 + 10 + 50 MP üçlü kamera sistemi

50 + 10 + 50 MP üçlü kamera sistemi Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Su/Toz Dayanıklılığı: IP68 / IP69

Motorola Edge 70 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro modelinde 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,7 inç boyutlarında P-OLED bir ekran yer alacak. Burada P-OLED panellerin standart OLED ekranlara göre daha esnek yapıda olduğunu belirtelim.

OLED ekranlar, her pikselin kendi ışığını yayması sayesinde LCD panellere göre çok daha derin siyahlar, sonsuz kontrast oranı ve daha canlı renkler sunabiliyor. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı sayesinde web sayfası kaydırma, menü geçişleri ve daha birçok senaryoda akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Motorola Edge 70 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Maalesef şu ana dek Motorola Edge 70 Pro'nun işlemcisine dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat, selefi Edge 60 Pro'nun Mediatek Dimensity 8350 Extreme işlemcisinden güç aldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle markanın yeni modelde MediaTek ile devam etmesi bekleniyor.

Burada ufak bir tahmin yürütecek olursak cihazda muhtemelen MediaTek Dimensity 8450 veya benzer bir performans sunan bir yonga seti kullanılacak. Dimensity 8450, 4 nm mimariye sahip ve 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor.

Oyun testlerinde ise Genshin Impact oyununda 60 FPS ve Call of Duty Mobile'da ise 90 FPS performans alabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları akıcı, kasma veya donma olmadan oynayabileceksiniz.

Motorola Edge 70 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 90W kablolu şarj hızlarını destekleyen 6.500 mAh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkacak. Bir önceki modelde 6.000 mAh'lik bir pil kullanıldığını dikkate aldığımızda devasa boyutlarda olmasa da ufak bir artışın olacağını söyleyebiliriz.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere ürün geçtiğimiz günlerde TDRA sertifikası almıştı. Bu sertifikayı alan modeller genellikle bir iki ay içinde tanıtılıyor. Bununla birlikte Edge 60 Pro da geçen yılın nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Tüm bunları göz önüne alarak Edge 70 Pro'nun bu ay veya en geç ihtimalle mayıs ayında vitrine çıkmasını bekliyoruz.

Motorola'nın ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi akıllı telefonları satışta. Bu nedenle henüz kesin olmamakla birlikte yaklaşan modelin de Türkiye'de satılma ihtimali bulunuyor.

Motorola Edge 70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro'nun fiyatına dair resmi bir açıklama yok. Fakat, Edge 70 serisinin standart modelinin 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olduğunu görüyoruz. Edge 70 Pro'nun standart versiyondan daha güçlü olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 55.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro'nun fıstık yeşili, mavi ve grimsi renk opsiyonları benim bir hayli hoşuma gitti. Bunların arasından seçim yapacak olursam grimsi ve mermer görünümlü olanı tercih ederim. Buradaki ikinci tercihim ise muhtemelen mavi ve kumaş dokulu opsiyon olurdu.