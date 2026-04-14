16 GB RAM'li Android Tablet Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni tableti Pad 5 Pro Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Böylece cihazda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Pad 5 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Pad 5 Pro, OPD2511 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Tablet tek çekirdek testinde 3 bin 412 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 395 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip tablette 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazda ayrıca 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunacak.

Geekbench'te çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek, 3D modelleme yapmak veya oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir.

Çoklu çekirdek testinde 10 binden fazla puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceğini gösteriyor. Tek çekirdek puanı ise web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)

Batarya: 13.380 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Pad 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 5 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden hem daha yüksek performans ve hem daha yüksek verimlilik sunuyor. Yani kısaca nm değeri daha düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pad 4 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Carx Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin ekranı 13,2 inç büyüklüğünde olacak. Pad 5 Pro, IPS LCD ekranda 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pad 4 Pro'da 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Buna göre yeni tablette 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

900 nit parlaklık değeri, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösterdiğini belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni tableti Pad 5 Pro'da 13.380 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Tablet bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin önceki modeli Pad 4 Pro'da ise 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Pad 5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde belge taramak, video kaydetmek ve fotoğraf çekmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme ve selfie yapmak gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Pad 4 Pro'da da aynı kamera çözünürlüklerinin tercih edildiğini belirtelim.

OPPO Pad 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi bkelenen OPPO Pad 5 Pro, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 4 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Pad 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 4 Pro için 3.299 yuan (21.619 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 5 Pro, serinin bir önceki modelinden daha iyi özellikler ile birlikte gelecek. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3400 yuan (22.262 TL) civarında fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 45 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepte ndolayı tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Pad 5 Pro'nun en iyi tabletlerden biri olacağını düşünüyorum. Bu tabletin yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bence bir tablette işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü cihazı gün içinde sık sık şarj etmek deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek batarya kapasitesine sahip Pad 5 Pro'nun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.