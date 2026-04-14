Xiaomi 120Hz Ekranlı ve 6.300 mAh Bataryalı Telefonunu Tanıttı!

Xiaomi, giriş segment ürün yelpazesini Redmi 70m ile genişletti. Akıllı telefon, 6,9 inç boyutlarında bir ekranla, giriş segmente hitap eden Unisoc T8300 işlemciyle ve 12 GB'a kadar RAM opsiyonlarıyla geliyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi R70m Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6.9 inç

Ekran teknolojisi: LCD

Ekran çözünürlüğü: HD

Ekran Yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T8300 (6nm)

RAM: 6GB / 8GB / 12GB

Depolama: 128GB / 256GB

Batarya kapasitesi: 6300mAh

Şarj gücü: 15W

Arka kamera: 13MP

Ön kamera: 8MP

Redmi R70m Ekran Özellikleri Neler?

Redmi R70m modelinde 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve HD çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran yer alıyor. Telefonun LCD teknolojisini ve HD çözünürlüğü desteklemesi giriş segmente hitap eden bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Fakat 120Hz yenileme hızı kullanıcıların web sayfalarını kaydırmalarda, menü geçişlerinde ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edecekleri anlamına geliyor.

Redmi R70m İşlemcisi Nasıl?

Üründe 6 nm mimariyle üretilen Unisoc T8300 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti halihazırda Redmi A7 Pro 5G gibi modellerde kullanılıyor. Oyun performansı ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi amiral gemisi donanımları kadar güçlü değil. Örneğin, Nubia Neo 3 5G üzerinden yapılan testlerde PUBG Mobile akıcı bir şekilde çalışsa da yer yer kasmalar ve takılmalar yaşanabiliyor.

Redmi R70m Kamerası Nasıl?

Üründe 13 megapiksel çözünürlüklü ana ve 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ürünün genel giriş segment odağı nedeniyle kamera tarafında da beklenti içine girmek pek mantıklı değil. Yani telefonu basit fotoğraf çekimleri gibi işlemlerde kullanabilirsiniz. Zoom performansı gibi daha güçlü donanım gerektiren işler için kullanma gibi bir planınıza varsa Redmi R70m sizin için uygun olmayabilir.

Redmi R70m Bataryası Nasıl?

Redmi R70m modelinin en çok dikkat çektiği özelliklerinden birisi de bataryası. Bu kapsamda cihazda 15W hızlarında şarj olabilen 6.300 mAh'lik bir pil kullanılıyor. Yani gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı aramak zorunda kalmayacaksınız.

Redmi R70m Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi R70m modeli 6GB RAM + 128GB + 6GB RAM + 256GB + 8GB RAM + 256GB ve 12GB RAM + 256GB opsiyonlarıyla satılacak. Bu kapsamda ürünün başlangıç fiyat etiketi 1,799 yuan (vergisiz 11.785 TL) olarak açıklandı. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 23.930 TL'ye denk geliyor.

Şu an için telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Xiaomi ülkemizde aktif bir şekilde ürün satışı yapsa da yeni modelin doğrudan bir selefi olmadığı için kesin konuşmak pek de mantıklı olmaz. Ancak ülkemizde Redmi'nin çok sayıda giriş segment telefonu satıldığından Redmi R70m'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Redmi R70m modelinin teknik özelliklerine kıyasla fiyatının biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle 6.300 mAh pili, 120 Hz ekranı ve 12 GB’a kadar RAM seçeneği ilgimi çeken başlıca özellikler oldu. Ancak işlemci, ekran ve kamera tarafına baktığımda 1.799 yuanlık fiyat etiketinin bu telefon için biraz pahalı kaldığını söyleyebilirim.