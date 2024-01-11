Şaka Değil Gerçek: Razer ve Lexus'tan RGB'li Oyuncu Otomobili!

Razer ve Lexus, hareket hâlindeyken lüks bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış yeni bir otomobil olan 2024 Lexus TX'i tanıttı.

Bu yılki CES etkinliğinde birçok yeni otomobil tanıtıldı ancak aralarından en ilginci ve oyunseverlerin en dikkatini çekecek olan Razer ve Lexus'un RGB donanımlı, oyun ekipmanlarıyla dolu otomobili oldu.

Razer Lexus TX Neler Sunuyor?

Otomobil 2024 model bir Lexus TX ve en yeni Razer donanımlarıyla donatılmış durumda. CES'te sergilenen otomobilin dış kısmında varsayılan yeşil Razer aydınlatması bulunuyor ve bu, hem şık bir görünüm sağlıyor hem de dikkatleri üzerine çekiyor.

Razer Lexus TX'te üç sıra koltuk bulunuyor ve gösterilen aracın bu versiyonunda arka iki sıradaki koltuklar Razer'ın kendi oyun koltuklarıyla değiştirilmiş durumda. Her koltukta ayrıca geniş ekran bir oyun monitörü ve koltuklardan birinde PC oyunları için bir masa ve klavye bile bulunuyor.

Otomobilin bagajına geldiğimizde işler daha da çılgınlaşıyor. Otomobilde standart depolama alanı yerine dört adede kadar Razer dizüstü bilgisayar için şarj özellikli devasa bir yerleştirme istasyonu, dâhili bir Xbox Series X ve birkaç küçük depolama alanı bulunuyor.

Razer ve Lexus otomobilin bir konsept aracı olduğunu bu nedenle gelecekte hiçbir zaman yollarda bile olamayacağını belirtiyor ancak gösterilenlere bakılırsa şimdiden her oyunseverin hayalini süslemeyi başarmış durumda.

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