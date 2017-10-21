Razer Yayıncılar İçin Webcam ve Mikrofonunu Tanıttı

ABD merkezli Razer şirketi, yayıncı odaklı iki yeni ürününü bugün tanıttı. LED ışık tasarımıyla dikkat çeken web kamera ve mikrofon ile yayıncılara hitap edecek olan Razer, kısa süre içerisinde bu ürünleri kullanıcılarla buluşturacak.

Genel olarak hedef kitlesinde oyuncular olan Razer, şimdi de yayın yapan oyunculara yöneldi. “Yayın sertifikalı” olarak tanıttığı iki yeni ürünü Razer Kiyo’ya ve Seiren X’e isterseniz yakından bakalım:

Razer Kiyo

Kameranın etrafına dairesel olarak yerleştirilmiş LED ışık sayesinde daha kaliteli bir görüntü sunan webcam, 12 adet beyaz renk barındırıyor. 720p’de 60FPS, 1080p’de ise 30FPS kayıt yapabilen Kiyo, 4MP çözünürlüğünde bir kamerayla yayıncılara destek sağlıyor ve USB 2.0 destekliyor. Ayrıca yayıncı odaklı olduğu için XSplit ve OBS ile rahatlıkla uyum sağlayan Kiyo’nun fiyatı ise 100 dolar.

Seiren X

Ses gecikmesinin sıfır seviyesinde olduğu iddia edilen mikrofonun, titreşimleri bastırmak amacıyla mekanik olarak sabitlenmiş. Yani kolay kolay arka plan seslerini bir hayli derecede düşürebilen Seiren X’in fiyat etiketi 100 dolar.

Her iki ürün de yayıncı odaklı olmasına rağmen taşınabilir derecede küçük ve hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Yani seyahatte yanınızda rahatlıkla götürebileceğiniz bu ürünler, kullanıcısını tatmin edecektir diye düşünüyorum.