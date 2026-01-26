RDR 2 Yeni Nesil Güncellemesi Ne Zaman Geliyor? İşte Açıklama

Red Dead Redemption 2 için PlayStation 5 ve Xbox Series güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. Henüz Rockstar Games tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmamış olsa da, geride bıraktığımız zaman zarfında nihayete erememiş heyecan verici gelişmeler yaşanmıştı. Son gelişmeye bakılırsa Amerika menşeli şirket, planı henüz rafa kaldırmamış.

Red Dead Redemption 2 Yeni Nesil Güncellemesinin Üzerinde Gerçekten Çalışılmış

Kiwi Talkz adıyla bilinen Reece Reilly, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bazı Rockstar Games çalışanları Vahşi Batı temalı oyununun yeni nesil güncellemesi üzerinde aktif olarak çalışmışlar. Her ne kadar şimdilik kesin bir tarih verilemiyor olsa da öyle veya böyle söz konusu güncellemenin yayınlanacağı söyleniyor.

I can tell you 100% I know 8 devs that worked on RDR2 next gen. It is a thing but Rockstar do whatever they want to do regarding release dates, maybe GTA 6 dev timelines changed the release schedule for everything, who knows, all I know is that I know devs have worked on it and… — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) January 25, 2026

Kesin bir tarih verilemiyor olması, şirketin önceliklerinin değişmiş olduğuna bağlanıyor. Yani odak noktası şu anda Grand Theft Auto 6 olduğu için, kaynaklar doğrudan bu tarafa aktarılmış ve yeni nesil Red Dead Redemption 2 güncellemesinin de geri plana itilmiş olabileceği söyleniyor. Aslında bu, geçmişte de tanık olduğumuz bir durum olduğu için çok da yadırgamamak lazım.

Reilly, güncellemenin yayınlanma tarihine veya teknik detaylarına ilişkin bir bilgi sunamıyor olsa da en azından güncellemenin gerçekten de var olduğunu bilmek güzel oldu diyebiliriz. Bu da, yeni Grand Theft Auto oyununun çıkışına yakın bir zamanda yeniden gündeme gelebileceğinin işareti olmuş olabilir.

Son olarak Reece Reilly, bildiğiniz gibi resmi bir kaynak değil. Geliştiriciler ile yaptığı röportajlar ile biliniyor. Haliyle de yaptığı açıklamaları, resmen teyit edilene kadar bir söylenti olarak aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var. Ancak elbette gelişmeleri takipte olacağız.