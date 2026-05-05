En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 6 Günlük Oyun Zirvede

Valve, her hafta düzenli olarak Steam kullanıcılarının en çok hangi oyunları satın aldığını açıklığa kavuşturan liste yayınlıyor. Bu hafta yayınlanan listede ise piyasaya sürülmesinden bu yana bir hafta bile geçmeyen bir oyun ön plana çıktı. Türkiye'de en çok satılan yapım ise Türk oyuncuların vazgeçilmez oyunu oldu.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam kullanıcıları, 28 Nisan ila 5 Mayıs tarihlerinde en çok Heroes of Might and Magic: Olden Era isimli oyunu satın aldı. Bu oyun, ilk olarak 30 Nisan 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Henüz bir haftası bile dolmadan zirvede konumlanması ve bütün incelemelerin "çok olumlu" olması, oyunun geniş çaplı olarak benimsendiğine işaret ediyor.

FPS oyunları arasında konumlanan Far Far West, listenin ikinci sırasında yer aldı. Evil Raptor tarafından geliştirilen bu yapım, 4 oyuncuya kadar destekliyor. Oyunda canavarları alt ediyor, büyü yapıyor, görevleri tamamlıyor ve ödülleri topluyorsunuz. Hayatta kalmak içinse özellikle takım olarak çalışmaya çok fazla ihtiyaç duyuluyor.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Türk oyuncular tarafından 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında en çok satın alınan oyun, EA Sports FC 26 oldu. Futbol oyunları arasında yer alan bu yapım, tek başınıza oynayabilmenin yanı sıra çevrim içi oynanış da sunuyor. Bu sayede en çok sevdiğiniz takım ile diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında dünya çapında en çok satılan oyun olan Heroes of Might and Magic: Olden Era yer alırken bunu Forza Horizon 6 takip etti. Elbette ki burada küçük bir parantez açmak gerek. Yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Forza Horizon 6 henüz piyasaya sürülmedi. 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkacak. Bu başarı, ön siparişlerden geliyor. Şimdiden üçüncü sırada yer alması, oyunun piyasaya sürüldükten sonra büyük ses getireceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Steam'de son birkaç haftadır en çok satılan oyunları inceliyorum. Bu son listeyi de göz önünde bulundurarak PC oyuncularının son zamanlarda strateji oyunlarına ağırlık verdiğini söyleyebilirim. Tabii ki birkaç hafta boyunca Capcom'ın yeni oyunu Pragmata dâhil çeşitli yapımlar öne çıktı ancak genel olarak değerlendirdiğimizde strateji türüne yoğun ilgi duyulmaya başlandığını görüyoruz. Bu eğilim aynı şekilde devam ederse ilerleyen haftalarda daha fazla strateji oyunu görebiliriz.