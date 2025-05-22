Red Dead Redemption 2'ye Minicik Dosyayla Dev Görsel Dokunuş

Red Dead Redemption 2, çıktığı günden beri görsel anlamda zaten oldukça tatmin edici bir yapıya sahipti. Ancak mod topluluğu bu yetmez dedi ve işe koyuldu.

RichardHertz isimli geliştirici tarafından hazırlanan yeni bir grafik modu, oyunun hem genel görünümünü hem de atmosferini iyileştiren küçük ama etkili bir dokunuş yapıyor.

2 KB'lik RDR 2 Grafik Modu

Bu modda dokular daha keskin, renkler daha canlı ve çevredeki karakterlerin yüz hatları çok daha net. Üstelik bu sadece 2 KB'lık bir yapılandırma dosyası. Yani indirmek birkaç saniyenizi alıyor ama oyunda harikalar yaratıyor ve "Keşke resmi yama olarak paylaşılsaydı" dedirtiyor.

Bu modun bir diğer artısı ise Visual Redemption Project gibi popüler grafik modlarıyla sorunsuz çalışması. Yani mevcut modlarınızı silmeden üzerine bunu da kurabiliyorsunuz. Zaten geliştirici, bu modu tanıtmak için bazı karşılaştırma görselleri de paylaşmış. Farkı görebilmek için modlu ve modsuz ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.

Mod Nasıl Kurulur?

Modun kurulumu oldukça basit. Dosya zaten küçücük bir XML belgesi. İndirip ilgili klasöre yerleştirdikten sonra oyunu başlatmanız yeterli oluyor. Eğer indirmek isterseniz buradan mod sayfasına gidebilirsiniz.