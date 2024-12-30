Reacher 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Amazon Prime Video’nun hit dizisi Reacher, üçüncü sezonuyla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Lee Child'ın yazdığı "Persuader" adlı yedinci kitaptan esinlenen bu sezonda ana karakter Jack Reacher hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını aşmaya çalışacak.

Reacher 3. Sezon Çıkış Tarihi

Reacher 3. sezon resmi olarak 20 Şubat 2025'te Amazon Prime Video’da başlayacak. Dizi, tıpkı ikinci sezonda olduğu gibi üç bölümlük bir prömiyerle ekranlara gelecek. Yeni bölümler haftalık olarak yayınlanacak ve final bölümü 27 Mart 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Reacher 3. sezon fragmanı, Aralık 2024 başında yayınlandı. Fragmanda, Jack Reacher’ın daha önce hiç karşılaşmadığı kadar güçlü bir rakiple yüzleşeceğine dair detaylar göz kırptı. İşte fragman:

Reacher Yeni Sezon Konusu Ne?

Bu sezonda Reacher, bir gizli operasyonun parçası olarak eski bir düşmanını alt etmek için tehlikeli bir oyuna girişecek. Hem fiziksel gücü hem de stratejik zekasıyla rakiplerini alt etmek zorunda kalacak.

Amazon, bu sezonun Reacher’ın geçmişinden gelen sırları açığa çıkaracağını ve karakterin kişisel tarafını daha derinlemesine keşfedeceğini belirtti.