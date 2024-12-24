Steam Kış İndirimlerinde İndirim Rüzgarı: 33 Oyun 10 Dolar Altına Düştü

Yılın en güzel zamanlarından biri geldi çattı: Steam Kış İndirimleri.

Devasa açık dünya RPG’lerinden pixel-art platform oyunlarına kadar birçok türde büyük indirimler var. Bu, 2024'ün en yeni ve sevilen oyunlarına servet yatırmak istemeyen oyuncular için güzel bir şans demek.

İşte sadece 10 dolar veya daha az bir fiyata edinebileceğiniz 33 oyun:

10 Dolar Altında FPS ve Aksiyon Oyunları

Titanfall 2 – $2.99

Battlefield 2042 – $4.79

DOOM Eternal – $9.99

Halo: The Master Chief Collection – $9.99

Strateji ve Similasyon Oyunları

Sid Meier’s Civilization VI – $2.99

Planet Coaster – $2.24

Stellaris – $3.99

Euro Truck Simulator 2 – $4.99

Cities: Skylines – $8.99

RPG ve Hikaye Odaklı Oyunlar

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition – $3.99

Fallout: New Vegas – $4.99

Disco Elysium - The Final Cut – $9.99

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition – $8.79

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition – $9.99

Platform ve Aksiyon Oyunları

Celeste – $4.99

Little Nightmares – $4.99

Hollow Knight – $7.99

Ori and the Will of the Wisps – $9.89

Bağımsız Oyunlar

Cozy Grove – $4.49

Unpacking – $9.99

Stardew Valley – $8.99

Spiritfarer: Farewell Edition – $4.49

Arkadaşlarla Oynanabilecek Oyunlar