Ülkemizde de Oldukça Popüler Olan Ready or Not Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Bu yıl erken erişimden çıkmasıyla binlerce oyunseverin ilgi odağı hâline gelen Ready or Not, nihayet Türkçe dil desteğine kavuştu.

Yıllar önce oyun sektöründe adından söz ettiren SWAT'ın günümüze uyarlanmış versiyonu olarak lanse edilen Ready or Not, arkadaşlarınızla bir dizi operasyonları gerçekleştirmenize olanak tanıyor.

Erken erişimle çıkış yapan oyunda yıllardır Türkçe dil desteği bulunmuyordu ancak oyunun arkasındaki ekip oyuncuların talebini kırmayarak yeni güncelleme ile oyuna Türkçe dil desteği getirdi.

Yerelleştirme Zamanla İyileştirilecek

1.0 Hotfix #2 adıyla yayınlanan güncellemenin notlarında mevcut Almanca, Fransızca, Korece ve Çince çevirilerin iyileştirildiği belirtilirken, oyuna aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 6 yeni dilin eklendiği yer alıyor.

Gelen güncellemeyi test eden bazı oyuncular çeviri kalitesinden rahatsız olduğunu belirtiyorlar ve geliştiricilerin bu konuda ufak da bir notu bulunuyor:

"Mevcut çevirileri iyileştirmeye ve yeni diller eklemeye odaklanmış olsak da yerelleştirmelerin tamamlanmadığını vurgulamak istiyoruz. Kaliteyi artırmak ve zaman içinde desteklenen tüm dillerde daha iyi bir deneyim sağlamak için QA sürecini anlık olarak yürüteceğiz."

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