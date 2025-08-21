Prizi Unutturur: 10000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor!

Son yıllarda akıllı telefon pazarı giderek daha güçlü ve iddialı modellerle öne çıkıyor. Kullanıcıların tercihlerinde kamera ve performans başı çekerken batarya kapasitesi de en az onlar kadar belirleyici bir faktör haline geldi. Gelen bilgilere göre Android dünyasının önde gelen üreticilerinden Realme, özellikle uzun pil ömrüne önem veren kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Realme, 10.000 mAh Bataryalı Telefon Çıkaracak

Çinli üretici, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 10.000 mAh’yi aşan bataryaya sahip yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğunu açıkladı. Şirket modelle ilgili tüm detayları 27 Ağustos’ta paylaşacak. Cihaz bu tarihte duyurulacak. Realme Başkan Yardımcısı Chase Xu ise bu gelişmeyi “sınırları yeniden tanımlıyoruz” sözleriyle duyurdu.

Realme, son yıllarda attığı yenilikçi adımlarla akıllı telefon pazarındaki payını hızla büyütüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen lansmanda ise dikkatleri üzerine çekerek 4.400 mAh bataryayı 5 dakikadan kısa sürede tam kapasiteye ulaştırabildiğini iddia ettiği 320W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı.

