Realme'den 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon! 7000 mAh Bataryası Var

Uzun süredir merakla beklenen Realme P4 Pro 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Realme'nin yeni telefonu dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme P4 Pro 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P4 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 189 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 15 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen Realme P4 Pro 5G 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX896 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 162,27 x 76,16 x 7,68 mm boyutlarındaki telefonda IP68+IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda çift SIM (nano +nano) desteği de mevcut.

Realme P4 Pro 5G Fiyatı