Realme "Yok Artık" Dedirtti: 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor!

Günümüz akıllı telefonları, pil ömrü konusunda geçmişe kıyasla gerçekten de büyük bir atılım kaydetti. Özellikle Çin merkezli üreticiler, artık standart modellerinde bile 6000 mAh kapasiteli bataryalar kullanmaya başladı. Son gelen bilgilere göre Realme'nin alt markalarından Realme 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan yeni bir telefonu piyasaya sürerek bu alanda yeni bir rekora imza atmak üzere.

Eğer bu iddialar doğruysa, Realme pil ömrü konusunda mobil dünyada çıtayı çok daha yükseğe taşıyacak ve ilk beş haneli batarya kapasitesine sahip akıllı telefon modelinin sahibi olacak. İşte detaylar!

Realme 10.000 mAh Bataryalı Akıllı Telefonunu 2026'da Piyasaya Sürecek

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 10.000 mAh batarya kapasiteli akıllı telefon şu anda test ediliyor. Henüz bu çığır açıcı telefonun üreticisi resmen açıklanmasa da, yakın dönemde 10.000 mAh'lık bataryalı konsept telefonlarını sergileyen Realme'nin bu projenin arkasındaki ana isim olduğu düşünülüyor

Peki Realme gibi Çin merkezli teknoloji devleri, bu denli büyük bataryaları günümüzün epey ince akıllı telefon kasalarına nasıl sığdırabiliyor? Bu inanılmaz ilerlemenin sırrı, silikon-karbon pillerde yatıyor. Bu piller, klasik lityum-iyon bataryalara kıyasla gram başına onlarca kat daha fazla enerji depolama kapasitesi sunuyor. Bu sayede batarya boyutu değişmeden daha fazla pil ömrü sağlanabiliyor.

Realme'nin konsept bataryasının yüzde 10 silikon oranı kullandığı ve sektördeki en yüksek değerlerden biri olan 887 Wh/L enerji yoğunluğu sunduğu bildiriliyor. İnanması güç ama bu denli büyük bir kapasite sunmasına rağmen, bataryanın telefonun kalınlığına neredeyse hiç etki etmeyeceği iddia ediliyor. Hatta sızan bilgilere göre, söz konusu cihazın sadece 8.5 mm kalınlığa sahip olacağı konuşuluyor

Kulağa oldukça iddialı gelse de, bu denli yüksek kapasiteli bataryalar artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Honor Power isimli bir model yalnızca 8 mm'lik bir kalınlığındaki kasasında 8000 mAh'lık silikon-karbon malzemeli bir bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Şimdi gözler Realme'de. Şirker, eğer yeni cihazını piyasaya sürerse en iyi batarya performansına sahip telefonlar listesinde zirveyi Honor'un elinden alabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!