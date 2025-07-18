Realme'den 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz aylarda dev bataryalı ucuz telefon Realme 14 5G'yi duyuran Realme, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Realme 15 5G isimli telefonun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 15 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Çok yakında tanıtılacak Realme 15 5G Google Play Console'un veri tabanında görüntülendi. Ortaya çıkan bilgliere göre telefonun ekranı 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüzde 94 ekran gövde oranına sahip telefon Corning Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Dimensity 7300+ işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek Realme 15 5G'de 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri olabilir.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon ayrıca 4K video kaydı yapabilecek.

Realme 15 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme 15 5G ve Realme 15 Pro, 24 Temmuz 2025 tarihinde tantıılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.