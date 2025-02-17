realme 14 Bomba Gibi Geliyor! Snapdragon İşlemci, Dev Batarya ve Fazlası

realme 14'ün özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan Snapdragon 6 Gen 4'ü kullanan ilk cihaz olmasıyla dikkat çeken telefonun çıkış tarihi için ise "yakında" iması yapıldı. Peki realme 14 özellikleri neler? İşte şirketin yeni fiyat/performans canavarı hakkında bilmeniz gereken her şey!

realme 14, Geekbench'te Görüntülendi

Daha önce realme 14 Pro ve realme 14X modellerini duyuran şirket, şimdi ise özellikleri konusunda daha mütevazi bir realme 14 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geekbench'te RMX5070 model numarasıyla listelenen cihaz, özellikleriyle adından söz ettirecek gibi duruyor.

Buna göre realme 14, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4'ünden güç alacak. Bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor ve Geekbench performans testinde tek çekirdekte 1110, çoklu çekirdekte ise 3116 puana ulaşabiliyor. Yine aynı teste göre işletim sistemi ise Android 15.

realme 14, pil performansıyla da etkileyici bir telefon olacak. Daha önce ortaya çıkan bir başka sertifikasyon, cihazın bataryasının 5.860 mAh büyüklüğünde olacağını ve 45W hızlı şarj destekleyeceğini ortaya çıkarmıştı. Güç tüketimi konusunda verimli bir işlemci ve büyük bir pilin bir araya gelmesi ise daima kullanıcı memnuniyeti ile sonuçlanan bir kombinasyon.

Ne yazık ki realme 14'ün fiyatı, çıkış tarihi ya da özelliklerinin tamamının ne olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak Geekbench skorları telefonun hazır olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle şirketin çok yakında duyuruyu yapması ve merak edilen tüm detayları paylaşması bekleniyor.